Uzun kuyruklu yeşil papağanlar, tuhaf bir şekilde birbirlerinin yavrularını öldürmekle ünlü. Ancak bu bir miktar acımasızca bir davranış değil mi?

Bunu hangi amaçlarla yapmış olabilirler ki? Bir papağan neden çift bir papağanın yavrularını öldürmek ister?

Ardında oldukça tuhaf bir sebep var.

Uzun kuyruklu yeşil papağanlar, Karayipler ve Güney Amerika’da küçük sürüler hâlinde yaşayan canlılar.

Genellikle tohumlarla, meyvelerle ve çeşitli çiçeklerle besleniyorlar. Bu cins diğer papağanların aksine ağaçların oyuklarında yaşıyor. En dikkat çeken özellikleri ise birbirlerinin yavrularını öldürme alışkanlığı.

Uzman biyologları göre bu davranış büyük oranda, üremeye hazır olan ve hazırlanmış bir yuvaya sahip olan iki kuşun, diğer iki kuş tarafından saldırıya uğraması ile gerçekleşiyor.

Bu davranışı anlamlandırmaya çalışan bir ekip, yapay yuvalama alanları oluşturuyor ve bunları, Venezuela’daki bir çiftliğe yerleştiriyor. Ek olarak bu uzun kuyruklu yeşil papağanlara, takip için renkli bantlar yapıştırılıyor.

Sonuç ise bir hayli kafa karıştırıcı.

Ölen papağanlar hastalıktan mı ölüyor yoksa onlara bir canlı mı saldırıyor, ilk etapta anlaşılmıyor. Ancak araştırmacı ekip, yuvalardan bazılarını izlerken tuhaf bir ayrıntı ile karşılaşıyor. Yuvalara aniden, o yuvanın ebeveyni olmayan erkek bir kuş geliyor ve bir süre sonra gagasında bir miktar kan ile dışarı çıkıyor.

Gözlemlere devam ediliyor ve 2.500’den fazla yuva takip ediliyor. Nihayetinde anlaşılıyor ki papağanlar arasındaki esas rekabet üreme değil, yuvalama alanlarına hakim olma isteği.

Ekibin takip ettiği birçok yuvada bulunan papağan yavruları, oradaki yumurtaları ya öldürüyor ya da yaralıyor. Saldırıların büyük bir kısmı ise tek bir papağan tarafından ya da o yuvalama alanını sonrasında kendileri için kullanmak isteyen bir üreme çifti tarafından gerçekleşiyor.

Yani uzun kuyruklu yeşil papağanlar, doğanın sağladığı kaynaklar yeterli gelmediği için kendilerine bu şekilde bir çözüm yolu buluyorlar.

Ancak bir papağan çiftinin çiftleşme isteği, ne yazık ki yeni doğan yavruların ölümüne sebep oluyor. Ayrıca bu yavru öldürme davranışı, ebeveynlerden birinin öldüğü ve hayatta kalan diğer ebeveynin yeni bir eş bulduğu yuvalarda da sıklıkla gözlemleniyor.

Papağanlarla ilgili diğer içerikler: