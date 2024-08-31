Yeni Zelanda’da üreyen ve büyüyen bir kuş türü olan kakapolar, neredeyse tüm “en”lere sahiptir. Onlar uçamazlar, bir kuşa göre oldukça kilolu ve uzun ömürlüdürler.

Üstelik kakapolar, bu benzersiz özelliklerinin yanında nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Gelin, bu canlıları daha yakından tanıyalım.

Nesli tehlike altında olup Yeni Zelanda’ya özgü bir papağan türü olan kakapolar, dünyanın uçamayan tek papağanıdır.

Kakapolar ayrıca bu özelliklerinin yanında en kilolu papağanlardır. 2015’te 138 adet olan popülasyonu, 2019’da 213’e ulaşmıştır. Bu artışta ise devlet destekli üreme programlarının katkısı vardır.

Kakapoların latince isimleri, strigops habroptilus’tur. Benzersiz görünüşlerine uygun anlamları ise baykuş yüzlü yumuşak tüydür. Ayrıca baykuş papağanı olarak da anılırlar. Yine onlar gececi bir papağan türü olduğundan, gece papağanı olarak da bilinirler.

Kakapoların kilosu, 1,5 ila 4 arasında değişir.

Genellikle kabuklu yemişler, tohumlar, meyveler ve çiçeklerle beslenirler ancak en sevdikleri yiyecek, büyümeleri ve gelişmeleri için gerekli olup yüksek seviyede d vitamini içeren rimu meyvesidir.

Kakapolar ne yazık ki uçamaz.

Bu da onları dünyanın en büyük uçamayan kuş türlerinden biri yapar. Zayıf kanatlarını telafi etmek için hızlı hareket etmelerini ve ağaçlara tırmanmalarını sağlayan güçlü bacakları vardır.

Tırmandıkları ağaçlardan inmek için ise minik kanatlarını paraşüt işlevi görecek şekilde açar ve aşağı atlarlar. Ortalama ömürleri 90 yıldır ve dünyadaki en uzun ömürlü kuşlardan biridir. Erkekler 4 dişiler ise genellikle 6 yaşında üremeye başlarlar.

Özetle kakapolar dünyanın uçamayan tek papağanı, dünyanın en kilolu papağanı ve dünyanın en uzun ömürlü kuşlarından biridir.

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