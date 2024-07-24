Cocky Bennet isimli bir papağan, tam tamına 120 yaşına kadar yaşadı ve bu sebeple dünyanın en yaşlı papağanı olarak anılmakta. Peki bu kadar uzun yaşamasının sırrı neydi?

Papağanların ortalama yaşam süresi, türüne göre değişir. Ancak Cocky’nin sahip olduğu türün ortalaması ise 40-60 yıldır.

Sözü daha fazla uzatmadan Cocky’nin yaşamının detaylarına bakalım.

Cocky Bennett isimli kuş, Yeni Güney Galler’da bir asırdan fazla yaşamıştı.

Çoğu insan tarafından sevilirdi ve gevezeliğiyle ünlüydü. Cocky ilk 78 yılını, gemisini Güney Denizi Adaları ticaretinde kullanan sahibi Kaptan Ellis ile birçok kez dünyayı gezerek geçirdi.

Kaptan, 87 yaşında Solomon Adaları’nda öldü. Ölümünün ardından kaptanın yeğeni, Cocky’nin geçici sorumluluğunu üstlendi. Aslında bu papağan, Joseph ve Sarah Bowden’a miras bırakılmıştı.

Kısa bir süre sonra Bowden’lar miraslarını teslim aldıktan sonra Melbourne’e taşındı. Ancak Joseph’in 1889’daki ölümüyle eşi Sarah, Sea Breeze Hotel’in sahibi olan Charles Bennett ile evlendi.

Cocky isimli papağan, sahipleriyle otelde yaşadı ve uzun yıllar, “Barın Horozu” olarak anıldı.

Son derece konuşkan ve popülerdi. Renkli karakteriyle tanışan binlerce misafir tarafından tanınıyordu. Cocky’nin otelin ön verandasında insanları selamlayabileceği bir kafesi vardı. Ayrıca kafese, St. George Hastanesi için para toplamak amacıyla bir bağış kutusu iliştirilmişti.

Bu sayede hastaneye üç yatak bağışlandı ve bu yatakların başında Cocky’i takdir eden bir plaket bulunuyordu.

Öte yandan Cocky Bennett, kakadu türü bir papağandı.

Kakadular ise tüm papağan türlerinin en gürültülüsüdür. Cocky de tam olarak böyleydi. Repertuarında “Birer birer beyler, lütfen”, “Bir tane daha büyük tüyüm olsaydı uçardım” gibi cümleler vardı.

Cocky yaşlandıkça, çok fazla tüy kaybetmeye başladı ve bununla birlikte söylediği sözün uyumu, dinleyenleri oldukça eğlendiriyordu. Bu papağan zaman içinde buruşuk derili, yolunmuş bir tavuğa benzemeye başladı.

Ayrıca üst çenesinin ucu, şaşırtıcı şekilde uzundu. Bu sebeple yalnızca ezilmiş yiyecekler yiyebiliyordu.

Uzun yaşamının sonunda Cocky’nin görünümü tamamen tuhaflaşmıştı. Neredeyse tüysüz olan eti ve derisi griydi, pençeleri ve gagası buruşuk ve uzundu, vücudu da zayıf ve sıskaydı. Uzunluğu sebebiyle sahibi zaman zaman gagasını keserdi ve parçalarını da yaşının kanıtı olarak saklardı.

Cocky, 1916’da 120 yaşında öldüğünde ise ölümü büyük bir yasa sebep oldu ve şimdilerde hâlâ dünyanın en yaşlı papağanı olarak anılmaya devam etmekte.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: