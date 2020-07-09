Valve’ın Vanalı Kel Adamı Nasıl Gözüküyor?

Uzun yıllardır göz aşinalığımız olan, Valve demolarında gördüğümüz kel ve ensesinde bir vana bulunan adamın yüzünün nasıl gözüktüğü ortaya çıktı.

Bazı karakterlerin yüzleri çok nadir gözüküyor. Powerpuff Girls’teki valinin yardımcısı, Tom & Jerry’deki kadın, Rey Mysterio Jr. gibi karakterlerin yüzlerini çok nadiren görüyoruz. Benzer bir durum oyun dünyasındaki bir karakter için de geçerli.

Valve tarafından uzun yıllardır kullanılan ve artık hepimizin kanıksadığı ancak özünde oldukça garip ve rahatsız edici demosunda yer alan kel adamın yüzünü hiç görememiştik. Ensesindeki vanadan tanıdığımız adamın yüzü sonunda ortaya çıktı.

Valve logosundaki adam Half-Life: Alyx’te ortaya çıktı

Valve’ın yıllar boyunca kullanmaya devam ettiği logo ekranındaki kel adam figürü, Half-Life: Alyx ile birlikte sanal gerçeklikte de karşımıza çıkmıştı. Birileri de oyun dosyalarını adeta didik didik arayarak ikonik karakterin yüzünün nasıl gözüktüğünü ortaya çıkardı.

Valve adamının yüzünü görmek, ölmeden önce yapılacaklar listenizde kaçıncı sırada yer alıyordu bilinmez ama bu gizem de çözülmüş oldu. Karakterin yüzü size gayet sıradan gelmiş olabilir, zira Valve de tam olarak bunu amaçlıyordu.

Valve logosundaki kel adam kim?

Valve oyunlarının açılış ekranında gördüğümüz bu adamın kim olduğuna dair çok fazla soru sorulduğu için Ray Ueno, karakterin nereden geldiğini açıklamıştı. O dönem proje için bir cast ajansı ile çalışan ekip, sıradan görünümlü insanların fotoğraflarını istiyordu. Ajans ise sürekli olarak manken fotoğrafları gönderiyordu.

Bunun üzerine Valve, ajansa “Sokaktan geçen sıradan insanları çevirin. Biz her gün gördüğümüz insanlara benzeyen ilginç, hafif toplu, kel ve sıradan görünüşlü bir model istiyoruz” diyerek ajans çalışanlarının ellerinde polaroidlerle sokaklara düşmesine neden olmuştu.

Sonuç olarak Valve tam da aradığı özelliklere sahip ve kendileriyle çalışmayı kabul eden iki model buldu. Bu modellerden biri ensesinde vana olan karakter oldu, diğeri ise gözünde vana olan karakter olarak poz verdi.

Peki neden böyle bir fikir ortaya atıldı? Valve, bu kişileri ve bu tasarımları seçmesindeki amacı kendi sloganları olan “Zihnini aç. Gözünü aç” sloganına bağlamıştı.