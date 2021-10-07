Valve, Steam Deck'i Parçalarına Ayırdığı Bir Video Yayınladı

Geçtiğimiz aylarda Steam Deck'i ön siparişe açan Valve, kullanıcıların cihazı açtığında nelerle karşılaşabileceğini göstermek amacıyla bir video yayınladı. Şirket, Steam Deck'lerin açılmaması gerektiği konusunda da sıkı uyarılarda bulundu.

Valve, müşterilerine ulaşmasına kısa bir süre kalan avuçiçi oyun bilgisayarı Steam Deck'in içinin nasıl açıldığına dair resmî bir video yayınladı. Yine de sökme işlemine dalmadan önce şirket, ne yaptığınızı bildiğinizden emin olmadığınız sürece Steam Deck'inizi açmamanız konusunda uyarılarda bulunmak için yaklaşık bir dakika harcamış.

Bir Valve temsilcisi, videoya şu sözlerle başlıyor: "Bu sizin bilgisayarınız olsa da ve onu açıp istediğinizi yapma hakkınız olsa da Valve olarak onu açmanızı hiç önermiyoruz. Steam Deck çok sıkı tasarlanmış bir sistemdir ve parçalar özel yapısıyla bu ürün için özenle seçilmiştir, bu nedenle kullanıcı tarafından değiştirilebilecek şekilde tasarlanmamıştır."

Valve, yedek parça desteği sunulacağını söylüyor

Videoda Valve, sistemin iki parçasının nasıl değiştirileceğini gösteriyor. İlk olarak Valve, kontrol çubuklarının nasıl değiştirileceğini gösteriyor. Şirket, bunların tamamen özel olduğu konusunda uyarıyor ancak önümüzdeki aylarda "yedek parçalar, kontrol çubukları, SSD'ler ve muhtemelen daha fazlası" için bir kaynak sunacağını söylüyor.

Bundan sonra Valve, SSD'nin nasıl çıkarılacağını gösteriyor; bu, yükseltmeyi kendi başına yapmak amacıyla eMMC sabit sürücülü en ucuz sürümü rezerve etmiş olabilecek kişiler için yararlı olabilir. Steam Deck'in tüm sürümlerinin, eMMC sürücülü sürüm de dâhil olmak üzere bir m.2 konektörü kullandığını unutmayın; bu nedenle, bir değişim yapmayı planlıyorsanız işletim sistemini yeniden yüklemeniz ve diğer sürücünüzdeki tüm oyunları yüklemeniz gerekecektir.

Valve, Steam Deck'in Aralık ayında gönderilmeye başlayacağını, ancak ilk rezervasyonların sanal raflardan hızla kalkacağını söyledi. Şimdi bir tane rezerve ederseniz siparişi tam anlamıyla gerçekleştirme fırsatına sahip olmak için en erken 2022'nin ikinci çeyreğine kadar beklemeniz gerekecek.