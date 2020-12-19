Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi 3 Ocak’ta Başlıyor

Üniversite öğrencilerine girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında büyük fırsatlar sunan Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi, 3 Ocak’ta başlayacak.

Günümüz girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini değiştirmek ve girişimcilikte bilişim odaklı üretkenliği merkez değer haline getirmek amacıyla çalışmalarını yürüten Vamos!’un üniversite öğrencileri için düzenlediği Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi için geri sayıma geçildi.

Lig, üçer kişilik takımların ürettiği projeleri ile bireylerin ise kurdukları yatırım stratejileri ile yarıştıkları geniş çaplı bir yarışma şeklinde; 5 ay içinde 50 proje fikri, özel konsept yarışmaları, yatırımcı simülasyonu, 4 aylık yatırım ligi, girişimcilik eğitimleri, katılımcılara özel konuşmacılar, mücadele ve heyecan ile gerçekleşecek.

Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi’nin ilk ayı olan Oryantasyon Dönemi boyunca girişimciliğe adım atmak için gerekli eğitimler yarışmacılara verilir. Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi 3 Ocak’ta başlayıp 30 Mayıs’ta şampiyonun belirleneceği Final Ayı ile bitecek.

Süreç Boyunca Verilecek Eğitimler

Persona Analizi

Design Thinking

Oyunlaştırma

Business Canvas Eğitimi

Girişimcilik

SWOT Analizi

İnovasyon Yaratma

Yatırımcı Sunumu

Girişimcilik Sohbetleri

COVID ile Dijitalleşme ve Girişimcilik

Segmentasyon

Ekip Çalışması ve Liderlik

Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi hakkında daha fazla bilgi almak için vamostr.net web sitesini ziyaret edebilirsiniz.