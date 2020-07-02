Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği

Son zamanlarda oldukça revaçta olan şarjlı süpürgeler, alandan tasarruf ederken aynı zamanda çok daha pratik bir temizlik yapmaya da olanak sağlıyor. Biz de bu yazımızda şarjlı süpürgelerin öne çıkan 5 özelliğinden bahsedeceğiz.

Son zamanlarda temizlik konusu açıldığında akıllara ilk olarak şarjlı dikey süpürgeler geliyor. Kullananlar, bu teknolojinin hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştırdığını ve temizliğe ayırdıkları sürenin azaldığını söylüyor. Peki, şarjlı dikey süpürgeler başka ne gibi kolaylıklar sağlıyor. Sizin için inceledik.

Sessiz ve güçlü performans



Yoğun sesle çalışan elektrikli süpürgeler, özellikle küçük çocuğu olan ailelere temizlik yaparken sıkıntı yaşatabiliyor. Yoğun sesten dolayı çocuk uyurken ev süpürülemediği için temizliğin bu aşaması genellikle çocukla birlikte yapılıyor. Tabii bu durum da ekstra yorulmaya neden olabiliyor. DC motorlu süpürgelerle kıyaslandığında yüksek performans sağlayan Inverter BLDC motor teknolojisi ile daha sessiz çalışan şarjlı dikey süpürgeler ise bu özelliği sayesinde daha konforlu bir kullanım fırsatı sunuyor.

Farklı yüzeyler için farklı süpürme modları



Tüm yüzeyleri tek bir aparatla temizlemek oldukça zor. Özellikle hassas yüzeylerin temizliğinde çizilme ve yıpranma ihtimaline karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu düşünceden hareketle dikey süpürgelerin halı ve sert yüzeyler için ayrı ayrı süpürme modları bulunuyor. Süpürgenin ikisi bir arada fırça aparatı ile panjurlar, havalandırmalar, menfezler ve döşemeli yüzeyler kolaylıkla temizlenebilirken hassas yüzeyler için aparatın keçe kısmının kullanılması tavsiye ediliyor. Süpürgenin ince uçlu süpürme fırçası ise, temizlik konusunda zorluk çıkaran tüm boşluk ve kuytu köşelerin temizlenmesinde büyük kolaylık sağlıyor.

Kablosuz kullanım avantajı



Kablolu elektrikli süpürgelerin kapsadığı alan maalesef priz mesafesinden öteye gidemiyor. Bu nedenle özellikle dip köşe dediğimiz alanlara genelde yetişmek ve süpürmek pek mümkün olmuyor. Dikey şarjlı süpürgeler ise minimum modda 60 dakikaya kadar şarjlı ve kablosuz çalışabiliyor. Böylelikle prizin olmadığı ya da uzak alanlara yetişememe kaygısı yaşamadan özgürce süpürme imkanı veriyor. Üstelik led ışıklı motorlu turbo ana fırça başlığı sayesinde görülmesi zor tozların görülmesini sağlayarak maksimum temizlik sağlıyor.

Temizliği de son derece kolay ve pratik



Şarjlı dikey süpürgelerin toz haznesi, tozlara temas etmeden tek elle pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Yıkanabilir HEPA filtre ise hem maksimum hijyen sağlıyor hem de uzun süre kullanım ömrü sunuyor.

Hiç yer kaplamıyor



Geniş hacimli elektrikli süpürgeleri saklamak için ev içinde geniş bir alana ihtiyaç duyulabiliyor. Hatta çoğu evde, dolapların büyük bir kısmı elektrikli süpürgelere ayrılmış durumda. Şarjlı dikey süpürgeler ise duvara montaj aparatıyla hem yer kaplamıyor hem de bulunduğu ortama şık bir görünüm kazandırabiliyor. Boyu ayarlanabilir teleskopik borusuyla evinizde hiç yer kaplamadan kolayca saklanabiliyor. Boyunuza uygun yükseklikte süpürge yapma imkanı da sunuyor.

VESTEL YILDIZ S8500 Şarjlı Süpürge ile tertemiz eviniz bir yıldız gibi parlayacak!

Detaylı bilgi için tıklayınız.