Oyuncu monitörü almayı düşünenler bu fırsat tam size göre! ViewSonic VX3218PCMHD, 32 inçlik geniş ekranı ve Full HD çözünürlüğü ile dikkat çeken fırsat ürünlerinden biri olarak Prime Day fırsatlarında yer alıyor.

Amazon'un Prime Day Fırsatları arasında yer alan ViewSonic marka hoparlörlü kavisli oyuncu monitörü, indirimli fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri olarak oyuncu monitörü arayışında olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu monitörün özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına gelin birlikte bakalım.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Full HD 1080p ekranı, oyunların en ince detaylarını bile gözler önüne seriyor. FlickerFree teknolojisi ve Mavi Işık Filtresi sayesinde, uzun süreli oyun maratonları bile gözlerinizin yorulmasını önlüyor. Bu özellikleri, göz sağlığınızı korurken aynı zamanda oyunlardan alacağınız keyfi de artırıyor.

Favori oyununuzun türü ne olursa olsun, 165 Hz yenileme hızının sunduğu ultra düşük gecikme ve hareket bulanıklığı olmadan oyun deneyimini yaşamanızı sağlıyor. Her milisaniyenin kıymetli olduğu oyun dünyasında, 1 ms (MPRT) tepki süresi sayesinde bulanıklık ve gölgelenme efektlerini minimuma indirerek zaferlere doğru ilerleyebilirsiniz.

Sahip olduğu AMD FreeSync Premium teknolojisi ise monitörünüzü oyunun kare hızıyla uyumlu hale getirerek ekran yırtılmalarını engelliyor ve size akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

80M:1'lik mega dinamik kontrast oranı, ekranda gördüğünüz en koyu ve aydınlık renklerin daha belirgin hale getirilmesini sağlayarak, görüntülerin daha derin ve etkileyici bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. İster bir film izliyor, ister bir oyun oynuyor olun, bu özellik sayesinde her bir detayı en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Bu özellik daha zengin bir görsel deneyim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların daha gerçekçi ve canlı bir deneyim yaşamasını da sağlıyor.

ViewSonic, ViewMode özelliği ile kullanıcılarına çeşitli kullanım durumlarına göre özelleştirilmiş ön ayarlar sunuyor. Bu ayarlar her senaryo için en uygun görüntü özelliklerini belirliyor. Oyun Modu, FPS, RTS ve MOBA gibi oyun türleri için önceden belirlenmiş ve test edilmiş ayarlarını içeren bu özellik sayesinde, en iyi renk ve teknoloji uyumunu sağlıyor. Ayrıca, ViewSonic'in Eco modu, parlaklığı optimal düzeye çekerek enerji tüketimini ve göz yorgunluğunu azaltırken, monitörün kullanım ömrünü de uzatıyor.

Kullanıcı Yorumları:

'' 22 inç 144 Hz ekrandan geçtim bana sorarsanız bu fiyata alabileceğiniz en iyilerden. Bir monitör 4k veya 2k olmadığı için sorun olabilir eğer alıştıysanız HD olduğu için onun dışında bir sorunu yok. Kavisi gayet yeterli ve 22-24 inçlerden geçerseniz çok büyük gözüküyor. 1920x1080 olduğu için mouseu kamyon gibi çevirmenize gerek yok tavsiye ederim.''

''Kavisli, sağlam kaliteli görüntü, güvenli teslimat.''

''32 inç ve 1080p oldugu icin oyunlarda pikselleri sayıyorsunuz bunu bilerek aldım ikinci ekran olarak kullanıyorum malzeme kalitesi güzel ama oyun oynayacaksanız kesinlikle 2k bir monitör alın curved olması film dizi izlerken keyif veriyor.''

''Avantajları: beklediğimden iyi kalitede görüntü kalitesi ve yenileme hızı var, kutu içerisinden DP kablosu çıkıyor ve tabii ki fiyatı. Dezavantajları: hoparlörler çok yetersiz, kutu içerisinden garanti ve kullanım kılavuzu çıkmadı. Genel yorumlara istinaden de bana gelen üründe herhangi bir şekilde ölü piksel, çizik veya kötü paketleme söz konusu değil. Düşünenlere tavsiye ederim. Muadilleri ile kıyaslayacak olursanız hoparlör satın alsanız bile daha ucuza gelir.''

''Öncelikle hem iş hayatım hem de oyun zevkim için bu mönitörü tercih ettim. Yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorum ve bu ekran ve harici bir laptop ekranı işimi görüyor. Curved olması gözünüzü korkutmasın, hafif bir eğimi var ve göze hoş geliyor, monitör lambası kullanan arkadaşlar da gönül rahatlığıyla alabilir. Normalde standı ile kullanacaktım ürünü fakat standın bir vidası ortadan ikiye kırılmış şekilde geldi. Ben de iade süreçleriyle uğraşana kadar bir tane masaya bağlanan ve mönitörü tutan kollardan sipariş ettim. Monitör koluyla beraber denedim ve çok memnun kaldım, bundan dolayı da iade etmekten vazgeçtim.

Ek bilgi: Ben tek bir ekran kullanıp, ekrana bir sürü pencere sığdırmak istiyorum ve harici ekranım yok diyorsanız mutlaka 32 inç ve 2k ekran çözünürlüğü olan bir modele bakın. Ben oyunlarda performans kaybı yaşamamak adına full hd mönitörü tercih ettim. Edit: 4 ay olmuş fakat eksik bir yanını göremedim, monitörün kendi barındırdığı tuş ve menüleri de çok kullanışlı. 265 hz modeli var sanırsam satışta olan, direkt alın derim.''

Eğer bir oyuncu monitörü arayışındaysanız ve tercihinizi ViewSonic Hoparlörlü Kavisli Oyuncu Monitörü'nden yana kullanmak istiyorsanız indirimli fiyatıyla hemen buradan satın alabilir, detaylıca inceleyebilirsiniz.