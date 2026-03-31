iPad Pro'yu Kıskandıracak Tablet vivo Pad 6 Pro Tanıtıldı: 144 Hz 4K Ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dahası

vivo, yeni amiral gemisi tableti Pad 6 Pro'yu tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 144 Hz ekran, 13000 mAh batarya gibi harika özelliklere sahip.

Sunduğu ürünleriyle ülkemizde de çok sevilen bir marka olan Çinli teknoloji devi vivo, yalnızca telefonlar değil, farklı kategorilerden üst seviye cihazlar da piyasaya sürüyordu. Şimdi ise şirket, dün gerçekleştirdiği X300 serisi lansmanı kapsamında telefonlara ek olarak bir de amiral gemisi tableti Pad 6 Pro’yu tanıttı.

vivo Pad 6 Pro modeli, iPad Pro gibi tablet sektörünün en üst seviye cihazlarına rakip olmak için tasarlandı. Mor, mavi ve gri renklerle gelen cihaz 254 x 165.2 x 6.5 mm boyutlarla geliyor ve çok ince bir tasarımı kullanıcıyla buluşturuyor. Ağrılığı ise 490 gram.

Karşınızda vivo Pad 6 Pro

vivo Pad 6 Pro, 3:2 en boy oranına sahip 13,2 inçlik 2512x3840 piksel, yani 4K çözünürlük ve 144K4 Hz yenileme hızı sunan çok üst düzey bir ekrana sahip. Bu özelliklerle akıcı ve çok kaliteli bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak 540Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR desteği, P3 geniş renk gam gibi özellikleri de var.

Cihaz, Qualcomm’un piyasadaki en iyi işlemcilerinden biri olan ve çoğu amiral gemisi cihazda gördüğümüz Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 8/12/16 GB LPDDR5X RAM ve 128/256/512 GB’lık depolama seçenekleri eşlik ediyor. Isıyı kontrol altında tutmak için VC soğutma sistemi ve 71.446 mm²'lik geniş bir ısı dağıtım alanı mevcut. Ayrıca tablette, akıcı çoklu görev ve yanıt hızı için Blue River Smooth Engine ile optimize edilmiş Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemi de var.

Cihazda 13 MP’lik fotoğraf çekimi için gece modu, belge tarama ve profesyonel mod gibi özelliklerin yanı sıra 4K video kaydını da destekleyen bir arka kamera var. Önde ise 8 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, 13.000 mAh’lik 66W’lık bir bataryaya da sahip. Fiyatı 660 dolardan başlıyor, 985 dolara kadar çıkıyor.

