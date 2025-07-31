Akıllı telefon pazarında fiyat-performans odaklı modellerin sayısı her geçen gün artıyor. Üreticiler, yüksek donanım özelliklerini daha ulaşılabilir fiyatlarla sunma yarışına giriyor. Bu rekabete katılan vivo, yeni modeliyle özellikle orta segment kullanıcıları hedef alıyor.

vivo, Z serisinin yeni üyesi T4R’yi tanıttı. Büyük AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 5700 mAh’lik bataryasıyla öne çıkan model, aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Üstelik askeri standartlara uygun dayanıklılık sertifikaları da mevcut.

vivo T4R’ün kalbinde MediaTek’in 4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Dimensity 7400 işlemcisi yer alıyor. 12 GB’a kadar fiziksel RAM’in yanında 12 GB sanal RAM desteği de sunuluyor. Kamera tarafında ise önde 32 MP, arkada ise 50 MP ana kamera bulunuyor. Her iki kamera da 4K video kaydı yapabiliyor.

vivo T4R’ün özellikleri

Android 15 işletim sistemiyle gelen vivo T4R, şirketin kendi arayüzü Funtouch OS 15 ile çalışıyor. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, dayanıklılık konusunda segmentinde ilkler arasında yer alıyor. Cihazda ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör desteği de bulunuyor.

vivo T4R teknik özellikleri

Ekran 6.77 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Dimensity 7400 (8 çekirdekli, 4nm) Bellek & Depolama 8 GB / 12 GB RAM + 128 GB / 256 GB dahili depolama İşletim Sistemi Android 15, Funtouch OS 15 Arka Kamera 50 MP ana kamera, + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera 32 MP selfie kamerası, 4K 30 fps video kaydı Boyut ve Ağırlık 163.29 x 76.72 x 7.39 mm, 183.5 gram Batarya 5700 mAh batarya, 44W hızlı şarj

vivo T4R fiyatı

vivo T4R, Arctic White (beyaz) ve Twilight Blue (mavi) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan başlangıç modeli 214 dolar fiyatla satışa çıkacak. 256 GB depolama isteyenler için aynı RAM’le 236 dolarlık bir seçenek sunulurken, en üst versiyon olan 12 GB RAM + 256 GB modelin fiyatı ise 258 dolar olacak. 5 Ağustos’tan itibaren ise satışta olacak.