vivo, bütçe dostu segmentte konumlanan yeni telefonları Y50 ve Y50m'yi tanıttı. Cihazlar, tek bir fark dışında aynı özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de çok popüler bir marka dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, her bütçeye uygun yeni telefonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi ise uygun fiyatlı Y serisi cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Y50 ve Y50m 5G isimli telefonlarını tanıttı.

vivo Y50 ve Y50m telefonlar, neredeyse tamamen aynı özelliklerle geliyor. Aralarındaki tek fark RAM tarafında bulunuyor. Cihazların ön tarafta çentikli tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arkada ise 2’li kamera kurulumuyla geliyorlar.

vivo Y50 ve Y50m neler sunuyor?

Y50 ve Y50m modelleri, 6,74 inç boyutunda HD+ (1600x720) çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla geliyor. Parmak izi sensörü yan tarafa yerleştirilmiş. Her iki telefon da orta segment işlemci MediaTek Dimensity 6300’den güç alıyor. Depolama ise 128/256 GB.

Aralarındaki tek farkın RAM olduğunu söylemiştik. Y50m modeli, 6 GB’tan başlayan RAM seçeneklerine sahip. Y50’de ise RAM seçenekleri 4 GB’tan başlıyor. Her ikisinde de 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM sunulduğunu belirtelim.

Kameraya geldiğimizde telefonların arkada 13 MP’lik bir ana kamera ve bir yardımcı sensörle geldiğini görüyoruz. Önde ise çentiğe yerleştirilen 5 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefonlar, 6000 mAh’lik 44W destekli büyük bir batarya, OriginOS 5 arayüzü, 204 gram ağırlık, 167,3 x 76,95 x 8,19 mm boyutlar, Bluetooth 5.4 gibi özelliklere de sahip.

vivo Y50 teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6/8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo Y50 fiyatı

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 165 dolar 6 GB + 128 GB 206 dolar 8 GB + 256 GB 275 dolar 12 GB + 256 GB 316 dolar

vivo Y50m teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4/6/8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo Y50 fiyatı