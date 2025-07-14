vivo, giriş-orta segmentte konumlanan bir telefon olan Y19s GT modelini tanıttı. Cihaz, aşırı uygun fiyata ve çok beklentisi olmayanları mutlu edecek özelliklere sahip.

Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan vivo, sürekli farklı farklı segmentlerden yeni telefonlarla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, giriş-orta segmentteki Y serisi cihazlarına bir model daha dahil etti. Geçtiğimiz gün tanıtılan yeni bütçe dostu telefon, vivo Y19s GT ismiyle geliyor.

vivo Y19s GT modeli, öyle çok para harcamak istemeyen ve beklentisi olmayanlara yönelik bir cihaz olarak geliyor. Telefonda, çentikli ekran tasarımını görüyoruz. Arkada ise pil şeklinde bir kamera kurulumu bizi karşılıyor.

vivo Y19s GT neler sunuyor?

vivo'nun yeni telefonu, 199 gram ağırlığa ve 167.30 x 76.95 x 8.19 mm boyutlara sahip. Telefonda 6,74 inç boyutunda 1600x720 (HD+) çözünürlükte bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı ve 570 nit parlaklık sunuyor. Parmak izi sensörü ise yan tarafına yerleştirilmiş.

Cihazda genelde performans odaklı telefonlarda kullanılan “GT” ismi yer alsa da öyle çok iyi performans sunan bir işlemci yok. Bütçe dostu bir çip diyebileceğimiz Dimensity 6300 işlemciyi görüyoruz. Ona 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Y19s GT’nin arkasında 2’li kamera var. Ana kamera 50 MP olarak açıklansa da 2’inci sensörün detayları paylaşılmamış. Önde ise çentiğe yerleştirilen 5 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Cihazın 5.500 mAh’lik 15W destekli bataryayla geldiğini belirtelim. Kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkacak model; IP64 dayanıklılık, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 gibi özelliklere de sahip.

vivo Y19s GT teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 90 Hz, HD+, 570 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP + ikinci sensör Ön kamera 5 MP Batarya 5500 mAh İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)

vivo Y19s GT fiyatı