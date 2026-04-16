Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

9020 mAh Batarya ve 144 Hz OLED Ekranlı Telefon vivo T5 Pro Tanıtıldı

vivo, 9020 mAh batarya, 144 Hz OLED ekran gibi harika özellikleri uygun fiyata sunan T5 Pro modelini tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hem bütçe dostu hem de amiral gemisi telefonlarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören akıllı telefon devi vivo, T serisi akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. vivo T5 Pro ismi verilen yeni model, gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı. Cihaz, çok iddialı özelliklere sahip.

Vivo T5 Pro, aşırı yüksek paralar ödemeden dayanıklı, uzun vadeli ve güçlü bir telefon arayanlar için tasarlandı. Cihazda âdeta akü gibi diyebileceğiniz bir batarya var. Ön taraıfnda delikli ekran tercih edilmiş. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilen ikili kamera kurulumu bulunuyor.

İçerikten Görseller

9020 mAh Batarya ve 144 Hz OLED Ekranlı Telefon vivo T5 Pro Tanıtıldı
Karşınızda 9020 mAh bataryalı vivo T5 Pro

T5 Pro modelinde 6,83 inçlik 144 Hz yenileme hızına, 1260x2800 piksel çözünürlüğe ve 5000 nit parlaklığa sahip HDR10+ destekli AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefon Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 7s Gen 4’ten güç alıyor. Ona 12 GB’a kadar çıkan RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Arka tarafta 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı kamera var. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefon 120 FPS'ye kadar oyun desteği sağlayan 7000 mm²'lik bir buhar odası soğutma sistemine de sahip. Ayrıca bağımsız bir oyun anteni, Ultra Oyun Modu ve 4D Oyun Titreşimi gibi özellikleri de var.

Telefonun en dikkat çeken kısmı şüphesiz bataryası. Öyle ki 90W destekli 9020 mAh’lik bir bataryayla geliyor. 37 dakikada %50’ye kadar şarj olabildiği belirtilmiş. Silikon karbon batarya teknolojisi sayesinde cihaz 213 gram ağırlığında ve 8,25 mm inceliğinde. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıktığını belirtelim. Fiyatları 8/128 GB’ta 320 dolardan başlıyor, en yüksek versiyon olan 12/256 GB’ta 365 dolara çıkıyor. Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle geldiğini de ekleyelim.

vivo T5 Pro teknik özellikleri
Ekran 6,83 inç, 144 Hz, 1260x2800 piksel, 5000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 4
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 9020 mAh
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)
Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com