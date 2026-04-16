vivo, 9020 mAh batarya, 144 Hz OLED ekran gibi harika özellikleri uygun fiyata sunan T5 Pro modelini tanıttı.

Hem bütçe dostu hem de amiral gemisi telefonlarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören akıllı telefon devi vivo, T serisi akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. vivo T5 Pro ismi verilen yeni model, gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı. Cihaz, çok iddialı özelliklere sahip.

Vivo T5 Pro, aşırı yüksek paralar ödemeden dayanıklı, uzun vadeli ve güçlü bir telefon arayanlar için tasarlandı. Cihazda âdeta akü gibi diyebileceğiniz bir batarya var. Ön taraıfnda delikli ekran tercih edilmiş. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilen ikili kamera kurulumu bulunuyor.

Karşınızda 9020 mAh bataryalı vivo T5 Pro

T5 Pro modelinde 6,83 inçlik 144 Hz yenileme hızına, 1260x2800 piksel çözünürlüğe ve 5000 nit parlaklığa sahip HDR10+ destekli AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefon Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 7s Gen 4’ten güç alıyor. Ona 12 GB’a kadar çıkan RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Arka tarafta 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı kamera var. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefon 120 FPS'ye kadar oyun desteği sağlayan 7000 mm²'lik bir buhar odası soğutma sistemine de sahip. Ayrıca bağımsız bir oyun anteni, Ultra Oyun Modu ve 4D Oyun Titreşimi gibi özellikleri de var.

Telefonun en dikkat çeken kısmı şüphesiz bataryası. Öyle ki 90W destekli 9020 mAh’lik bir bataryayla geliyor. 37 dakikada %50’ye kadar şarj olabildiği belirtilmiş. Silikon karbon batarya teknolojisi sayesinde cihaz 213 gram ağırlığında ve 8,25 mm inceliğinde. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıktığını belirtelim. Fiyatları 8/128 GB’ta 320 dolardan başlıyor, en yüksek versiyon olan 12/256 GB’ta 365 dolara çıkıyor. Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle geldiğini de ekleyelim.

vivo T5 Pro teknik özellikleri