vivo'nun yakın zamanda tanıtacağı V40'ın kamerasıyla ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelin bu cihazla ilgili tüm bildiklerimizle bakalım.

Düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturan vivo, yakında ülkemizde de satışta olan V serisine yeni telefonlar ekleyecek. Bütçe dostu olacak bu cihazlar, V40 ve V40 Pro olarak karşımıza çıkacaklar.

Şimdi ise MySmartPrice tarafından edinilen bilgiler V40 ve V40 Pro’nun kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Biz de telefonlarda beklenen özellikleri sizler için derledik.

vivo V40, ZEISS kamera sistemiyle gelen ilk standart model olacak

vivo ve ZEISS, 2020 yılından beri görüntüleme teknolojileri konusunda iş birliği yapıyorlardı. ZEISS teknolojisini şu ana kadar sadece Pro gibi üst seviye modellerde görüyorduk. Bugün gelen bilgiler, V40 ile bu durumun değişeceğini ve standart modele ZEISS entegrasyonu geleceğini ortaya koydu.

Hem V40 hem de V40 Pro’da göreceğimiz bu teknoloji, cihazların kameralarını bir üst seviyeye çıkararak kullanıcıların çok daha iyi görüntüleme deneyimi yaşamasını sağlayacak. Ayrıca profesyonel dereceye yakın portre görseller sunan ZEISS portre modunu da cihazlarda göreceğiz. V40 modelinde 50 MP ZEISS ana, 50 MP ZEISS ultra geniş kamera beklediğimizi belirtelim.

Standart modelin diğer özelliklerine göz atacak olursak 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 4500 nit maksimum parlaklığa sahip AMOLED bir kavisli ekran göreceğiz. İşlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 olacak. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla eşleştirilecek. Ön tarafta sie 50 MP’lik selfie kamerası bekleniyor.

Android 14 tabanlı Funtouch OS ile kutudan çıkacak cihaz, 80W destekli 5500 mAh’lik bataryayla gelecek. Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 190 gram ağırlık ve 164,16 x 74,93 x 7,58 mm boyutlar da diğer özellikleri arasında. Cihazın kesin çıkış tarihi belli değil ancak söylentiler önümüzdeki ay olacağı yönünde.

vivo V40 muhtemel özellikleri