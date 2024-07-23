Yaklaşmakta olan vivo V40 Pro, Geekbench'te göründü. Böylelikle telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu. Peki vivo V40 Pro, hangi özelliklerle donatılacak?

Çinli teknoloji devi vivo, V40 serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; şirketin çok yakında V40 Pro isimli modeli ile karşımıza çıkması bekleniyor. Gelen son haberler, lansman için artık çok kısa bir süre kaldığını gözler önüne seriyor. Zira vivo V40 Pro, Geekbench'te görünmüş durumda.

vivo V40 Pro, Geekbench'in tek çekirdekli testlerinde 1.811, çok çekirdekli testlerinde ise 5.229 puan almayı başardı. Ancak Geekbench listelemesi, telefonun bazı özelliklerini de gün yüzüne çıkarmış oldu.

İşte vivo V40 Pro'nun Geekbench sonucu

Geekbench'te paylaşılan bilgilere göre vivo V40 Pro, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM kapasitesi ile karşılaşacağımız telefon, Android 14 işletim sistemine sahip olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo V40 Pro, 6.78 inç boyutlu kavisli bir ekrana sahip olacak. 1.5K çözünürlük sunacak bu ekran, 4.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak. 5.500 mAh kapasiteli batarya ile eşleştirilecek telefon, 80W hızlı şarj desteği sunacak. İşte vivo'nun yapacağı açıklamalarlar tüm bunlar netleşecek.