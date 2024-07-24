vivo, çok yakında tanıtacağı V40 serisinin Pro modelinin kamera özelliklerini paylaştı. Gelin hem uygun fiyatlı hem de iddialı özelliklerle donatılacak olan cihaz hakkında bildiğimiz her şeye bakalım.

Uygun fiyatlı modelleriyle ülkemizde de popüler bir marka olan vivo, V40 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen seri, standart ve Pro olmak üzere iki telefondan oluşacak.

Şimdiye kadar hem standart model hem de Pro hakkında bazı bilgiler geldiğini görmüştük. Bugün ise Pro modelin kamera özellikleri direkt olarak marka tarafından açıklandı.

vivo V40 Pro, kamera konusunda iddialı olacak

vivo'nun yaptığı açıklamaya göre beklendiği gibi cihazda yüksek kalite görüntüleme teknolojisi sunacak ZEISS iş birliğini göreceğiz. Telefon, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Burada 50 MP’lik Sony IMX921 ana kamera, 50 MP’lik ultra geniş ve 2x optik zoom sunan 50 MP’lik IX816 telefoto sensör göreceğiz. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 50 MP’lik kamera bizi karşılayacak.

Bu bilgilerden, vivo V40 Pro’nun kamera tarafında iddialı olacağını söylememiz mümkün. Diğer özellikleri resmî olarak açıklanmadı ancak daha önce çıkan sızıntılarla detayları biliyoruz. Cihaz, muhtemelen 1,5K çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık sunan 6,78 inçlik kavisli ekranla gelecek. 7,58 mm kalınlığa sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Birkaç gün önce ortaya çıkan Geekbench listelemesi, işlemci ve RAM gibi detayları da öğrenmemizi sağlamıştı. Buna göre vivo V40 Pro’da MedieaTek Dimensity 9200+ işlemci yer alacak. Bu yonga seti, 8 GB RAM ile eşleştirilecek.

Son olarak telefonda 5500 mAh’lik 80W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya göreceğiz. Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle de gelecek.

Standart vivo V40'ın muhtemel özellikleri için: