vivo, yeni orta segment modeli vivo V70 Lite'ı sessiz sedasız görücüye çıkardı.

vivo yeni orta segment modeli vivo V70 Lite modelini Birleşik Arap Emirlikleri’nde sessiz sedasız satışa sundu.

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Daha önce serideki standart modelin yanı sıra Elite modelini de görmüştük. Şimdi ise vivo V70 Lite bizlerle.

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vivo V70 Lite neler sunuyor?

vivo V70 Lite, bir önceki nesle göre vites yükselterek MediaTek Dimensity 7400 Turbo işlemcisiyle sahneye çıkıyor. Performans çekirdekleri 2.6 GHz hıza ulaşan bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor.

Ancak telefonun asıl şov yaptığı yer kesinlikle bataryası. Cihazda tam 6.500 mAh kapasiteli devasa bir pil yer alıyor. Ayrıca bu pilin 90W hızlı şarj desteği de var.

Ekranı da iddialı

vivo V70 Lite, sadece piliyle değil ekranıyla da göz alıyor. 6.77 inçlik AMOLED ekran, tam 3.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Yani en güneşli yaz gününde bile ekrana bakarken parlaklığınızı en sona çekmek zorunda kalmayacaksınız.

Kamera tarafında ise arkada Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bizleri karşılıyor. Selfie tutkunları için de ekrana gömülü 32 MP’lik bir ön kamera yerleştirilmiş. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkan telefon, siyah ve altın renk seçenekleriyle geliyor.

Yaklaşık 299 dolar fiyat etiketine sahip olan vivo V70 Lite'ın Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şimdilik belirsiz.