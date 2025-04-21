vivo, bütçe dostu telefonu Y29'u Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Günlük ihtiyaçlar için oldukça yeterli olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi vivo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Y29'u Türkiye pazarına getirdi. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek olan telefon, kendi alanında ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki vivo Y29, hangi özellikleri sunuyor ve Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

vivo Y29 Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 15.999 TL

Tek bir RAM ve depolama alanı seçeneği ile satışa sunulan vivo Y29, ön siparişe özel bir kampanya ile satın alınabiliyor. Bu bağlamda; bu telefonu hemen sipariş eden tüketiciler, 1.599 TL değerindeki vivo Buds'a ücretsiz olarak sahip olacaklar. Ayrıca satın alımlara özel 1.000 TL'lik Netflix aboneliği de hediye edilecek. Ön satış için 1.000 TL indirim kuponu da sunan şirket, 1 kişiye de Watch GT verecek.

vivo Y29 teknik özellikleri: