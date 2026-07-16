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Harici Lens Takılabilen vivo X300 Ultra Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı: 15 Bin TL İndirim Var

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vivo X300 Ultra, ZEISS destekli 200 MP kamera sistemi, harici telefoto lens seçenekleri ve üst düzey video özellikleriyle Türkiye’de ön siparişe açıldı. Bozkır Yeşili rengiyle sınırlı sayıda satışa sunulacak telefonda, 25 Temmuz’a kadar 15 bin TL’ye ulaşan indirim fırsatı bulunuyor.

Harici Lens Takılabilen vivo X300 Ultra Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı: 15 Bin TL İndirim Var
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı telefonların kamera performansı artık pek çoğumuz için cihaz seçimindeki en önemli kriterlerden biri. vivo ise yeni amiral gemisinde işi yalnızca daha büyük bir sensör kullanmakla bırakmıyor. vivo X300 Ultra, telefonun arkasına bağlanabilen harici telefoto lensleri sayesinde uzaktaki sahneleri çok daha iddialı şekilde çekmeyi hedefliyor.

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Profesyonel fotoğraf makinelerinde gördüğümüz lens değiştirme yaklaşımını mobil dünyaya taşıyan telefon; vahşi yaşam, spor müsabakası, konser veya manzara çekimleri yapan kullanıcıları hedefliyor. Cihazın Türkiye’deki ön sipariş süreci başladı ve telefonu tek başına almak istemeyenler için farklı lens ile tutacak seçeneklerinden oluşan üç ayrı paket sunuluyor.

İçerikten Görseller

Harici Lens Takılabilen vivo X300 Ultra Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı: 15 Bin TL İndirim Var
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ZEISS İmzalı Kamera Sistemi Uzak Çekimlere Odaklanıyor

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ZEISS ile ortak geliştirilen vivo X300 Ultra, üç arka kameradan oluşan bir sisteme ve 200 MP çözünürlüklü sensöre sahip. Optik görüntü sabitleme ile hareket takipli otomatik odaklama sunan cihaz, uyumlu telefoto uzatıcılar bağlandığında 200 mm ve 400 mm odak uzaklıklarında da 200 MP görüntü çıktısını destekliyor.

vivo X300 Ultra özellikleri

Özellik Detay
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
Arka kamera Üçlü ZEISS kamera
Ana sensör 200 MP
Harici lens desteği 200 mm ve 400 mm telefoto uzatıcı
Video kaydı 4K 120 FPS, 10 bit Log
Dolby Vision 4K 120 FPS
Ses sistemi Dörtlü mikrofon, altı kayıt modu
Batarya 6.600 mAh
Kablolu şarj 100 W
Kablosuz şarj 40 W
Dayanıklılık IP68 ve IP69
Güncelleme desteği 5 yıl işletim sistemi, 7 yıl güvenlik
Türkiye renk seçeneği Bozkır Yeşili

Telefonun tüm arka kameraları 4K 120 FPS video kaydı yapabiliyor; 10 bit Log ve Dolby Vision seçenekleri de destekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan modelde 6.600 mAh batarya, 100 W kablolu ve 40 W kablosuz şarj bulunuyor. vivo ayrıca cihaz için beş yıl işletim sistemi, yedi yıl güvenlik güncellemesi vadediyor.

vivo X300 Ultra fiyatı

Seçenek Paket içeriği İndirim Kampanyalı fiyat
Yalnızca telefon vivo X300 Ultra 10.000 TL 119.999 TL
Ön kayıt avantajı vivo X300 Ultra 15.000 TL 114.999 TL
Standart Kit Telefon, grip, 200 mm Extender Gen 2 16.999 TL 138.998 TL
Ultra Kit Telefon, grip, 400 mm Extender Gen 2 Ultra 15.999 TL 143.998 TL
Master Kit Telefon, grip, 200 mm ve 400 mm uzatıcılar 17.998 TL 157.998 TL

vivo X300 Ultra’nın normal satış fiyatı 129.999 TL olarak açıklandı. 13-25 Temmuz arasındaki ön sipariş döneminde cihaz 119.999 TL’ye alınabiliyor. Daha önce ön kayıt yaptıran kullanıcılar ise ek indirimle telefonu 114.999 TL’ye satın alabiliyor. Bozkır Yeşili renkli model, sınırlı sayıda vivo’nun resmî çevrim içi mağazasında satılacak.

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