Akıllı telefonların kamera performansı artık pek çoğumuz için cihaz seçimindeki en önemli kriterlerden biri. vivo ise yeni amiral gemisinde işi yalnızca daha büyük bir sensör kullanmakla bırakmıyor. vivo X300 Ultra, telefonun arkasına bağlanabilen harici telefoto lensleri sayesinde uzaktaki sahneleri çok daha iddialı şekilde çekmeyi hedefliyor.
Profesyonel fotoğraf makinelerinde gördüğümüz lens değiştirme yaklaşımını mobil dünyaya taşıyan telefon; vahşi yaşam, spor müsabakası, konser veya manzara çekimleri yapan kullanıcıları hedefliyor. Cihazın Türkiye’deki ön sipariş süreci başladı ve telefonu tek başına almak istemeyenler için farklı lens ile tutacak seçeneklerinden oluşan üç ayrı paket sunuluyor.
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ZEISS İmzalı Kamera Sistemi Uzak Çekimlere Odaklanıyor
ZEISS ile ortak geliştirilen vivo X300 Ultra, üç arka kameradan oluşan bir sisteme ve 200 MP çözünürlüklü sensöre sahip. Optik görüntü sabitleme ile hareket takipli otomatik odaklama sunan cihaz, uyumlu telefoto uzatıcılar bağlandığında 200 mm ve 400 mm odak uzaklıklarında da 200 MP görüntü çıktısını destekliyor.
vivo X300 Ultra özellikleri
|Özellik
|Detay
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Arka kamera
|Üçlü ZEISS kamera
|Ana sensör
|200 MP
|Harici lens desteği
|200 mm ve 400 mm telefoto uzatıcı
|Video kaydı
|4K 120 FPS, 10 bit Log
|Dolby Vision
|4K 120 FPS
|Ses sistemi
|Dörtlü mikrofon, altı kayıt modu
|Batarya
|6.600 mAh
|Kablolu şarj
|100 W
|Kablosuz şarj
|40 W
|Dayanıklılık
|IP68 ve IP69
|Güncelleme desteği
|5 yıl işletim sistemi, 7 yıl güvenlik
|Türkiye renk seçeneği
|Bozkır Yeşili
Telefonun tüm arka kameraları 4K 120 FPS video kaydı yapabiliyor; 10 bit Log ve Dolby Vision seçenekleri de destekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan modelde 6.600 mAh batarya, 100 W kablolu ve 40 W kablosuz şarj bulunuyor. vivo ayrıca cihaz için beş yıl işletim sistemi, yedi yıl güvenlik güncellemesi vadediyor.
vivo X300 Ultra fiyatı
|Seçenek
|Paket içeriği
|İndirim
|Kampanyalı fiyat
|Yalnızca telefon
|vivo X300 Ultra
|10.000 TL
|119.999 TL
|Ön kayıt avantajı
|vivo X300 Ultra
|15.000 TL
|114.999 TL
|Standart Kit
|Telefon, grip, 200 mm Extender Gen 2
|16.999 TL
|138.998 TL
|Ultra Kit
|Telefon, grip, 400 mm Extender Gen 2 Ultra
|15.999 TL
|143.998 TL
|Master Kit
|Telefon, grip, 200 mm ve 400 mm uzatıcılar
|17.998 TL
|157.998 TL
vivo X300 Ultra’nın normal satış fiyatı 129.999 TL olarak açıklandı. 13-25 Temmuz arasındaki ön sipariş döneminde cihaz 119.999 TL’ye alınabiliyor. Daha önce ön kayıt yaptıran kullanıcılar ise ek indirimle telefonu 114.999 TL’ye satın alabiliyor. Bozkır Yeşili renkli model, sınırlı sayıda vivo’nun resmî çevrim içi mağazasında satılacak.