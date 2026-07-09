Bu iPhone ve iPad Kullanıcıları Artık Eski iOS Sürümlerine Geçemeyecek

Apple, bazı eski iPhone ve iPad modelleri için eski iOS sürümlerinin dijital imzalarını doğrulamayı bıraktı.

Eğer eski bir iPhone veya iPad’iniz varsa önemli bir haberimiz var.

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Apple, sessiz sedasız aldığı bir kararla eski model cihazlar için geri dönüş kapılarını tamamen kapattı.

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Hangi cihazlar bu karardan etkilenecek?

Apple, belirli eski iPhone ve iPad modelleri için eski iOS sürümlerinin (özellikle iOS 6, 8, 9 ve 10'un bazı versiyonları) dijital imzalarını doğrulamayı bıraktı. Yani özetle bu durum, artık o eski cihazları eski işletim sistemlerine döndüremeyeceğiniz veya sıfırlayıp bu sürümleri baştan kuramayacağınız anlamına geliyor.

Bu karardan etkilenen emektar modeller arasında bir dönemin efsaneleri yer alıyor:

iPhone 5 ve iPhone 5c

iPad mini (Wi-Fi + Hücresel modelleri)

iPad 2

Peki bu durum kimleri etkiliyor?

Esasında günlük hayatında hâlâ iPhone 5 kullananların sayısı muhtemelen bir elin parmaklarını geçmez. Üstüne bir de hem kullanıp hem de eski bir iOS sürümüne geçmek isteyen kişi oldukça azdır. Dolayısıyla bu hamle genel kullanıcı kitlesini pek etkilemeyecek.

Yine de eski cihazları test amaçlı saklayan geliştiriciler, eski uygulamaları çalıştırmaya çalışanlar veya cihazını ilk günkü yazılımıyla korumak isteyen "retro" teknoloji meraklıları için bu durum elbette üzücü.