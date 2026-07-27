7200 mAh Batarya, 144 Hz Ekran ve Dahası: Her Özelliğiyle Büyüleyen vivo X300e Tanıtıldı

vivo, yeni amiral gemisi telefonu X300e’yi resmen tanıttı. Cihazda 144 Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 5, 7200 mAh batarya gibi etkileyici özellikler var.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan vivo, geçtiğimiz hafta amiral gemisi X300 ailesine ekleyeceği yeni X300e modelinin tasarımını paylaşmış ve bugün tanıtılacağını duyurmuştu. Lansman, Çin’de resmen gerçekleşti ve her özellğiyle büyüleyen vivo X300e tanıtıldı.

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vivo X300e modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise sol üste yerleştirilen kamera tasarımı görüyoruz. Kamera tarafında ZEISS iş birliği ile üst düzey performans sunulmaya devam ediyor. 7,99 mm kalınlık ile 199,5 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

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vivo X300e teknik özellikleri?

Ekran 6,59 inç, 1260x2750, 144 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7200 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Telefonda 6,59 inç boyutunda, 2750 x 1260 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz ekrana sahip düz bir AMOLED ekran var. Cihazın kalbinde Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Arkada ZEISS iş birliğiyle geliştirilen üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bunlar 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 3x optik zoom destekli 50 MP periskop telefoto.

Cihazın 90W desetkli 7200 mAh’lik bataryası var. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çıkıyor ve çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC gibi özellikleri beraberinde getiriyor. Beyaz, siyah ve turuncu olarak satılacak vivo X300e’nin fiyatları 710 ila 780 dolar arasında değişiyor.