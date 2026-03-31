Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri "Kulaklığım Olmadan Asla!" Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

7100 mAh Batarya, 144 Hz Ekran, 200 MP Kamera: vivo X300s Tanıtıldı

vivo, X300 serisi akıllı telefonlarına X300s isimli yeni bir model ekledi. İşte telefonun özellikleri ve fiyatları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefonlarıyla Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olmayı başaran vivo, dün bir lansman gerçekleştirerek çok beklenen yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı ve X300 serisine yeni modeller ekledi. Bunlar arasında X300s ismi verilen ve büyük merakla beklenen model de yer alıyordu.

X300s modeli, tıpkı ailenin diğer üyeleri gibi ön tarafında çok ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise ortaya yerleştirilen ZEISS iş birliğine sahip yuvarlak ada içinde bir kamera kurulumu görüyoruz. Cihaz; mor, yeşil, gümüş ve siyah renkleriyle satışa sunulacak. 162 x 75.5 x 8 mm boyutlara ve 217 gram ağırlığa sahip.

İçerikten Görseller

7100 mAh Batarya, 144 Hz Ekran, 200 MP Kamera: vivo X300s Tanıtıldı
s1
2s
s3

vivo X300s neler sunuyor?

s1

X300s modelinde 6,78 inç boyutunda düz bir AMOLED ekran görüyoruz. Bu ekran 1260x2800 piksel, yani 1.5K çözünürlük sunarken 144 Hz’lik yüksek bir yenileme hızını kullanıcıyla buluşturuyor. Böylece net ve akıcı bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 4500 nite ulaşan maksimum parlaklıkla en aydınlık ortamlarda bile ekranı kolayca görebiliyorsunuz.

Telefon, MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9500 işlemcisinden güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 256 GB’tan başlayıp 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihazda ayrıca kamera için kullanılan vivo’nun kendi V3+ görüntüleme çipi de bulunuyor. Böylece gerçek zamanlı görüntü işleme konusunda en üst düzey performansı gösterebiliyor.

2s

Arka tarafında 200 MP’lik 1/1.4 inç boyuta ve f/1.68 açıklığa sahip OIS destekli Samsung HPBr ana kamerayı görüyoruz. Ona 50 MP’lik f/2.0 açıklıkta ultra geniş kamera ve yine 50 MP’lik f/2.6 açıklıkta 3x optik zoom destekli bir telefoto kamera eşlik ediyor. Önde ise 50 MP’lik f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerası var. Ayrıca telefonla birlikte zoom aralığını genişletmek için telekonvertör lens de kullanılabiliyor. ZEISS G2 isimli fotoğrafçılık kiti, 200 mm odak uzaklığına eşdeğer bir görüntü sağlıyor

s3

Telefon, 90W hızlı şarj desteğine sahip 7100 mAh’lik devasa bir bataryayla gelecek. Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle kutudan çıkacak X300s modeli Çin’de 12 GB + 256 GB versiyonuyla 795 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. En üst seviye 16 GB + 1 TB’lık versiyon 1012 dolarlık fiyata sahip.

vivo X300s teknik özellikleri
Ekran 6,78 inç, 1260x2800 piksel, 144 Hz, 4500 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 9500
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7100 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)
