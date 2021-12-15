Direkt Olarak Gidebileceğiniz Vizesiz Ülkeler - 2021

2020 tam anlamıyla boğucuydu. 2021 yılının ilk ayları da biraz öyle oldu ama artık aşının da etkisiyle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Hazır yaz gelmiş ve yolculuk imkanı bulmuşken ülkemizin tadını çıkaralım ve sonra vizesiz ülkeler listemizdeki bir ülkeyi seçerek biraz Avrupa’yı ve dünyayı görelim. Elbette, tüm ülkeler bir turist cenneti değil.
Vizesiz ülkeler, Türkiye ve o ülke arasında yapılan anlaşma gereğince yalnızca pasaport ile direkt olarak gidebileceğimiz ülkelerdir. Vizesiz ülkeler arasında yalnızca belgesellerde gördüğümüz ülkelerle beraber, gitme hayali kurduğumuz ülkeler de var. Hepsi çok ucuz yerler değil ama biraz yerel araştırmalar yaparak bütçenize uygun bir ülkede, tıpkı ülkemizde tatil yaptığınız bir fiyata tatil yapma imkanınız var.
Çantayı kapıp gidebileceğimiz vizesiz ülkeler ve kalma süreleri:
- Arjantin / 90 gün
- Fiji / 90 gün
- Güney Kore / 90 gün
- Arnavutluk / 90 gün
- Filipinler / 30 gün
- Kosova / 90 gün
- Azerbaycan / 90 gün
- Filistin
- Kosta Rika / 90 gün
- Bağımsız Samoa / 90 gün
- Gana / 90 gün
- Kuzey Makedonya / 90 gün
- Bahamalar / 90 gün
- Guatemala / 90 gün
- Lübnan / 90 gün
- Barbados / 6 ay
- Gürcistan / 1 yıl
- Makao / 30 gün
- Belarus / 30 gün
- Honduras / 90 gün
- Malezya / 90 gün
- Belize / 90 gün
- Hong Kong / 90 gün
- Mauritius / 30 gün
- Bolivya / 90 gün
- İran / 90 gün
- Moğolistan / 30 gün
- Bosna-Hersek / 90 gün
- Jamaika / 90 gün
- Moldova / 90 gün
- Botsvana / 90 gün
- Nikaragua / 90 gün
- Brezilya / 90 gün
- Karadağ / 90 gün
- Özbekistan / 30 gün
- Brunei / 30 gün
- Katar / 90 gün
- Panama / 6 ay
- Dominika / 21 gün
- Kazakistan / 30 gün
- Paraguay / 90 gün
- Ekvator / 90 gün
- Kırgızistan / 90 gün
- Peru / 90 gün
- El Salvador / 90 gün
- KKTC / 90 gün
- Sao Tome ve Principe / 15 gün
- Endonezya / 30 gün
- Kolombiya / 90 gün
- Sao Tome ve Principe / 90 gün
- Fas / 90 gün
- Kongo Cumhuriyeti / 90 gün
- St. Lucia / 6 hafta
- Singapur / 90 gün
- Sırbistan / 90 gün
- Seyşeller / 90 gün
- Sri Lanka / 30 gün
- Suriye / 90 gün
- Şili / 90 gün
- Tayland / 30 gün
- Tonga / 30 gün
- Trinidad-Tobago / 30 gün
- Tunus / 90 gün
- Tuvalu / 30 gün
- Uganda / 90 gün
- Ukrayna / 90 gün
- Uruguay / 90 gün
- Ürdün / 90 gün
- Vanuatu / 30 gün
- Venezuella / 90 gün
- Zambiya / 90 gün
- Cook Adaları 31 gün
- Mikronezya 30 gün
- Niue / 30 gün
- Palau / 30 gün
- Samoa / 60 gün
- Vanuatu / 30 gün
Avrupa’da gidebileceğiniz vizesiz ülkeler ve öne çıkan özellikleri:
- Arnavutluk
- Moldova
- Gürcistan
- Sırbistan
- Kuzey Makedonya
- Ukrayna
- Andorra
- Belarus
- Karadağ
- Kosova
Kıyı kentleri büyük ilgi görüyor: Arnavutluk
İstanbul’dan uçakla 1.5 saatte Arnavutluk başkenti Tiran’da olabilir ve vizesiz tam 90 gün kalabilirsiniz. Arnavutluk, tarihi açıdan son derece zengin bir ülke. Ayrıca Durres gibi kıyı kentleri de gerçek birer turizm cenneti. Ülkenin pek çok şehrinde Osmanlı başta olmak üzere pek çok farklı imparatorluktan izler görebilirsiniz. Ülkenin para birimi Liki.
Uygun fiyatlı yurtdışı tatili: Moldova
Moldova’nın denize kıyısı yok ancak bu Doğu Avrupa ülkesinin tarihi ve doğal güzellikleri kendinizi başka bir dünyada gibi hissetmenize neden oluyor. 90 gün boyunca vizesiz olarak kalabileceğiniz Moldova’nın para birimi Leyi. Türk Lirası karşısında değerli olan Leyi ile bir de ülkenin uygun fiyatları birleşince karşımıza gerçek anlamda ucuz bir yurtdışı tatil fırsatı çıkıyor.
Türkiye’nin bir şehri gibi: Gürcistan
Gürcistan’a tıpkı ülkemizde bir şehre gider gibi vizesiz hatta pasaportsuz olarak gidebilir ve burada 1 yıl boyunca gönlünüzce kalabilirsiniz. Gürcistan, ülkemizin Karadeniz bölgesine benzer bir iklime sahip. Batum da Gürcistan'ın gece hayatı ve sahilleriyle ünlü bir şehri. Ülkenin Tiflis gibi diğer şehirleri de pek çok tarihi ve doğal güzellik sunuyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ülkenin para birimi Lari.
Osmanlı’dan izler taşıyan bir ülke: Sırbistan
Vizesiz ülkeler arasında en çok rağbet görenlerden biri olan Sırbistan, yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olduğu için ülkenin hangi şehrinde, gözünüzü nereye çevirseniz bir Osmanlı izine rastlamanız mümkün. 90 gün boyunca kalabileceğiniz Sırbistan, tarihe meraklı kişiler için harika bir turizm merkezidir. Ülkenin para birimi olan Sırp Dinarı, Türk Lirası karşısında değer kaybettiği için uygun fiyatlı bir tatil sizi bekliyor olacak.
Haftasonu kaçamakları için ideal: Kuzey Makedonya
Küçüle küçüle birkaç şehirden oluşan bir ülkeye sığdırılan Makedonya, bir süredir Kuzey Makedonya olarak anılıyor. Ülkede 90 gün kalabilirsiniz ama o kadar uzun süre yapılacak bir şey yok. İstanbul’dan 1 saat 15 dakikalık bir uçuşla ülkenin başkenti Üsküp’e varabildiğiniz ve çok da büyük bir ülke olmadığı için daha çok haftasonu gezileri için öneriliyor. Canlı bir gece hayatına sahip olan ülkenin para birimi Makedonya Dinarı.
Vizesiz ülkeler arasında en popüler olan yer: Ukrayna
Vizesiz ülkeler denilince akla gelen ilk yer olan Ukrayna’ya o kadar çok Türk turist gidiyor ki burada kendinizi yabancı gibi hissetmeyeceksiniz. 90 gün kalabileceğiniz ülkenin en bilinen yönü elbette hareketli gece hayatı. Gece hayatının yanı sıra ülkenin sahilleri, tarihi ve doğal güzellikleri de insanı büyüleyen diğer özelliklerden. Uygun fiyatlarıyla da dikkat çeken ülkenin para birimi Grivna.
Buram buram yerel Avrupa kültürü kokuyor: Andorra
Andorra pek bilinmemesine rağmen tam bir Avrupa ülkesidir. Fransa ve İspanya arasında kalan bir bölgede bulunan ülkede atacağınız her adımda yerel Avrupa kültürünün kokusunu duyacaksınız. 90 gün kalabileceğiniz Andorra’nın kayak pistleri meşhur olduğu için daha çok kış tatillerinin gözdesi olan bir ülkedir. Ülkenin para birimi Euro olduğu için listemizdeki diğer ülkelere göre burada yapılacak bir tatil biraz daha pahalıya patlayacaktır.
Gölleri ve ormanlarıyla huzur dolu bir ülke: Belarus
Beyaz Rusya olarak da bilinen Belarus, yıllarca Rus romanlarında okuğumuz doğal hayatı tam olarak sunan bir Doğu Avrupa ülkesi. 90 gün kalabileceğiniz Belarus’ta binlerce göl bulunuyor ve ülkenin tam %40’ı ormanlardan oluşuyor. Haziran ayında ülkenin başkenti Minsk’te yapılan Beyaz Geceler Festivali, seyahat için en uygun tarih olarak görülüyor. Ülkenin para birimi Ruble.
Tarih, doğa ve denizin en güzel hali: Karadağ
Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, vizesiz ülkeler arasında en popüler olanlardan bir tanesi. Bunun en büyük nedeni, ülkede bulunan harika sahiller ve göz alıcı doğa güzellikleridir. 90 gün kalabileceğiniz ülkenin başkenti Podgorica olsa da turistlerin en çok ilgisini çeken şehir Bar olarak biliniyor. Attığınız her adımda Osmanlı izleri ile karşılaşabileceğiniz ülkenin para birimi maalesef Euro.
Hayran bırakan mimari yapı: Kosova
Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinde bulunan ve 2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova’nın en dikkat çeken özelliği taş mimari yapısı. Ülkenin her noktasında tarihi taş mimari eserler bulunuyor. Denize kıyısı olmayan bu ülkede 90 gün kalabilirsiniz. Tarihi geziler için ideal bir tatil fırsatı sunan Kosova’nın para birimi maalesef Euro.
Çantamızı kaptığımız gibi Türkiye’den direkt olarak gidebileceğimiz vizesiz ülkeler hangileri sorusunu yanıtladık ve kısaca bu ülkeler arasında en popüler olan Avrupa ülkelerinden bahsettik. Görmeyi en çok istediğiniz ülkeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz.