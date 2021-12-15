Direkt Olarak Gidebileceğiniz Vizesiz Ülkeler - 2021

2020 yılının pandemi kıskacı 2021 yılında aşının da etkisiyle biraz gevşedi ve artık daha rahat seyahat edebilir hale geldik. Cennet ülkemizin tadını çıkardıktan sonra biraz dünyayı gezmek fena fikir değil. İşte Avrupa ve dünyada Türkiye’den direkt olarak gidebileceğiniz vizesiz ülkeler ve dikkat çeken özellikleri.

2020 tam anlamıyla boğucuydu. 2021 yılının ilk ayları da biraz öyle oldu ama artık aşının da etkisiyle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Hazır yaz gelmiş ve yolculuk imkanı bulmuşken ülkemizin tadını çıkaralım ve sonra vizesiz ülkeler listemizdeki bir ülkeyi seçerek biraz Avrupa’yı ve dünyayı görelim. Elbette, tüm ülkeler bir turist cenneti değil.

Vizesiz ülkeler, Türkiye ve o ülke arasında yapılan anlaşma gereğince yalnızca pasaport ile direkt olarak gidebileceğimiz ülkelerdir. Vizesiz ülkeler arasında yalnızca belgesellerde gördüğümüz ülkelerle beraber, gitme hayali kurduğumuz ülkeler de var. Hepsi çok ucuz yerler değil ama biraz yerel araştırmalar yaparak bütçenize uygun bir ülkede, tıpkı ülkemizde tatil yaptığınız bir fiyata tatil yapma imkanınız var.

Çantayı kapıp gidebileceğimiz vizesiz ülkeler ve kalma süreleri:

Arjantin / 90 gün

Fiji / 90 gün

Güney Kore / 90 gün

Arnavutluk / 90 gün

Filipinler / 30 gün

Kosova / 90 gün

Azerbaycan / 90 gün

Filistin

Kosta Rika / 90 gün

Bağımsız Samoa / 90 gün

Gana / 90 gün

Kuzey Makedonya / 90 gün

Bahamalar / 90 gün

Guatemala / 90 gün

Lübnan / 90 gün

Barbados / 6 ay

Gürcistan / 1 yıl

Makao / 30 gün

Belarus / 30 gün

Honduras / 90 gün

Malezya / 90 gün

Belize / 90 gün

Hong Kong / 90 gün

Mauritius / 30 gün

Bolivya / 90 gün

İran / 90 gün

Moğolistan / 30 gün

Bosna-Hersek / 90 gün

Jamaika / 90 gün

Moldova / 90 gün

Botsvana / 90 gün

Nikaragua / 90 gün

Brezilya / 90 gün

Karadağ / 90 gün

Özbekistan / 30 gün

Brunei / 30 gün

Katar / 90 gün

Panama / 6 ay

Dominika / 21 gün

Kazakistan / 30 gün

Paraguay / 90 gün

Ekvator / 90 gün

Kırgızistan / 90 gün

Peru / 90 gün

El Salvador / 90 gün

KKTC / 90 gün

Sao Tome ve Principe / 15 gün

Endonezya / 30 gün

Kolombiya / 90 gün

Sao Tome ve Principe / 90 gün

Fas / 90 gün

Kongo Cumhuriyeti / 90 gün

St. Lucia / 6 hafta

Singapur / 90 gün

Sırbistan / 90 gün

Seyşeller / 90 gün

Sri Lanka / 30 gün

Suriye / 90 gün

Şili / 90 gün

Tayland / 30 gün

Tonga / 30 gün

Trinidad-Tobago / 30 gün

Tunus / 90 gün

Tuvalu / 30 gün

Uganda / 90 gün

Ukrayna / 90 gün

Uruguay / 90 gün

Ürdün / 90 gün

Vanuatu / 30 gün

Venezuella / 90 gün

Zambiya / 90 gün

Cook Adaları 31 gün

Mikronezya 30 gün

Niue / 30 gün

Palau / 30 gün

Samoa / 60 gün

Vanuatu / 30 gün

Avrupa’da gidebileceğiniz vizesiz ülkeler ve öne çıkan özellikleri:

Arnavutluk

Moldova

Gürcistan

Sırbistan

Kuzey Makedonya

Ukrayna

Andorra

Belarus

Karadağ

Kosova

Kıyı kentleri büyük ilgi görüyor: Arnavutluk

İstanbul’dan uçakla 1.5 saatte Arnavutluk başkenti Tiran’da olabilir ve vizesiz tam 90 gün kalabilirsiniz. Arnavutluk, tarihi açıdan son derece zengin bir ülke. Ayrıca Durres gibi kıyı kentleri de gerçek birer turizm cenneti. Ülkenin pek çok şehrinde Osmanlı başta olmak üzere pek çok farklı imparatorluktan izler görebilirsiniz. Ülkenin para birimi Liki.

Uygun fiyatlı yurtdışı tatili: Moldova

Moldova’nın denize kıyısı yok ancak bu Doğu Avrupa ülkesinin tarihi ve doğal güzellikleri kendinizi başka bir dünyada gibi hissetmenize neden oluyor. 90 gün boyunca vizesiz olarak kalabileceğiniz Moldova’nın para birimi Leyi. Türk Lirası karşısında değerli olan Leyi ile bir de ülkenin uygun fiyatları birleşince karşımıza gerçek anlamda ucuz bir yurtdışı tatil fırsatı çıkıyor.

Türkiye’nin bir şehri gibi: Gürcistan

Gürcistan’a tıpkı ülkemizde bir şehre gider gibi vizesiz hatta pasaportsuz olarak gidebilir ve burada 1 yıl boyunca gönlünüzce kalabilirsiniz. Gürcistan, ülkemizin Karadeniz bölgesine benzer bir iklime sahip. Batum da Gürcistan'ın gece hayatı ve sahilleriyle ünlü bir şehri. Ülkenin Tiflis gibi diğer şehirleri de pek çok tarihi ve doğal güzellik sunuyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ülkenin para birimi Lari.

Osmanlı’dan izler taşıyan bir ülke: Sırbistan

Vizesiz ülkeler arasında en çok rağbet görenlerden biri olan Sırbistan, yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olduğu için ülkenin hangi şehrinde, gözünüzü nereye çevirseniz bir Osmanlı izine rastlamanız mümkün. 90 gün boyunca kalabileceğiniz Sırbistan, tarihe meraklı kişiler için harika bir turizm merkezidir. Ülkenin para birimi olan Sırp Dinarı, Türk Lirası karşısında değer kaybettiği için uygun fiyatlı bir tatil sizi bekliyor olacak.

Haftasonu kaçamakları için ideal: Kuzey Makedonya

Küçüle küçüle birkaç şehirden oluşan bir ülkeye sığdırılan Makedonya, bir süredir Kuzey Makedonya olarak anılıyor. Ülkede 90 gün kalabilirsiniz ama o kadar uzun süre yapılacak bir şey yok. İstanbul’dan 1 saat 15 dakikalık bir uçuşla ülkenin başkenti Üsküp’e varabildiğiniz ve çok da büyük bir ülke olmadığı için daha çok haftasonu gezileri için öneriliyor. Canlı bir gece hayatına sahip olan ülkenin para birimi Makedonya Dinarı.

Vizesiz ülkeler arasında en popüler olan yer: Ukrayna

Vizesiz ülkeler denilince akla gelen ilk yer olan Ukrayna’ya o kadar çok Türk turist gidiyor ki burada kendinizi yabancı gibi hissetmeyeceksiniz. 90 gün kalabileceğiniz ülkenin en bilinen yönü elbette hareketli gece hayatı. Gece hayatının yanı sıra ülkenin sahilleri, tarihi ve doğal güzellikleri de insanı büyüleyen diğer özelliklerden. Uygun fiyatlarıyla da dikkat çeken ülkenin para birimi Grivna.

Buram buram yerel Avrupa kültürü kokuyor: Andorra

Andorra pek bilinmemesine rağmen tam bir Avrupa ülkesidir. Fransa ve İspanya arasında kalan bir bölgede bulunan ülkede atacağınız her adımda yerel Avrupa kültürünün kokusunu duyacaksınız. 90 gün kalabileceğiniz Andorra’nın kayak pistleri meşhur olduğu için daha çok kış tatillerinin gözdesi olan bir ülkedir. Ülkenin para birimi Euro olduğu için listemizdeki diğer ülkelere göre burada yapılacak bir tatil biraz daha pahalıya patlayacaktır.

Gölleri ve ormanlarıyla huzur dolu bir ülke: Belarus

Beyaz Rusya olarak da bilinen Belarus, yıllarca Rus romanlarında okuğumuz doğal hayatı tam olarak sunan bir Doğu Avrupa ülkesi. 90 gün kalabileceğiniz Belarus’ta binlerce göl bulunuyor ve ülkenin tam %40’ı ormanlardan oluşuyor. Haziran ayında ülkenin başkenti Minsk’te yapılan Beyaz Geceler Festivali, seyahat için en uygun tarih olarak görülüyor. Ülkenin para birimi Ruble.

Tarih, doğa ve denizin en güzel hali: Karadağ

Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, vizesiz ülkeler arasında en popüler olanlardan bir tanesi. Bunun en büyük nedeni, ülkede bulunan harika sahiller ve göz alıcı doğa güzellikleridir. 90 gün kalabileceğiniz ülkenin başkenti Podgorica olsa da turistlerin en çok ilgisini çeken şehir Bar olarak biliniyor. Attığınız her adımda Osmanlı izleri ile karşılaşabileceğiniz ülkenin para birimi maalesef Euro.

Hayran bırakan mimari yapı: Kosova

Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinde bulunan ve 2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova’nın en dikkat çeken özelliği taş mimari yapısı. Ülkenin her noktasında tarihi taş mimari eserler bulunuyor. Denize kıyısı olmayan bu ülkede 90 gün kalabilirsiniz. Tarihi geziler için ideal bir tatil fırsatı sunan Kosova’nın para birimi maalesef Euro.

Çantamızı kaptığımız gibi Türkiye’den direkt olarak gidebileceğimiz vizesiz ülkeler hangileri sorusunu yanıtladık ve kısaca bu ülkeler arasında en popüler olan Avrupa ülkelerinden bahsettik. Görmeyi en çok istediğiniz ülkeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz.