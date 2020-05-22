Vizon Çiftliğindeki Vizonlardan İnsana Koronavirüs Bulaştı

Hollanda’da koronavirüs tespit edilen bir çiftlikte yapılan araştırmalar sonucunda virüsün bir vizon üzerinden bir çalışana bulaştığı tespit edildi. Araştırma, henüz değerlendirmeden geçmedi; yani kesin bir sonuca varılmadı.

Dünya çapında etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını hakkında bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de virüsün hayvanlar aracılığıyla taşınıyor olduğuydu. Koronavirüsün hayvanlarla taşındığı iddiası henüz kanıtlanmamış olsa da uzmanların tahminine göre bu iddiayı doğrulayacak bir olay Hollanda’da yaşandı.

Hollandalı araştırmacılar, bir insanın vizon ismi verilen bir hayvandan koronavirüs kaptığı yönündeki iddiaları oldukça detaylı bir şekilde araştırıyorlar. Bir gelincik türü olan ve genellikle kürkü için avlanan vizonlar, küçük bir bölgede henüz kanıtlanmış olmasa da iddiaya göre koronavirüsün yayılmasında rol oynadı.

Çiftlik çalışanına koronavirüs bulaştı:

Geçtiğimiz nisan ayında Hollanda’daki iki vizon kürkü çiftliğinde birkaç vizona COVID-19 teşhisi konuldu. Hollandalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada vizonların ciddi solunum yolu rahatsızlığına sahip oldukları bilgisi paylaşıldı. Her iki çiftlikteki en az bir çalışanın da COVID-19 testi pozitif çıktı.

Wageningen Üniversitesi'nden araştırmacılar, virüsün bir aile ağacını oluşturmak için patojenlerin genetik analizini çıkarmaya başladılar. Araştırmacıların yaptıkları çalışma sonucunda testi pozitif çıkan bir işçiyle vizonlarda bulunan virüsün neredeyse tamamen aynı olduğu görüldü.

Araştırmaya göre çiftliğe giren virüs ilk önce bir insan tarafından taşınmıştı ancak virüste gözlemlenen genetik çeşitlilik, bir işçinin gerçekten de vizondan koronavirüs kaptığını işaret ediyordu. Araştırmacıların yürütmekte olduğu çalışmanın henüz değerlendirmeden geçmemiş hâline şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tabii araştırmanın sonucunda böyle bir şeyin görülmesi, insanlarda doğal olarak tedirginlik yarattı ancak haberimizde bahsi geçen ve Kuzey Amerika ve Avrupa’daki nehirlerin kenarlarında yaşayan vizon isimli hayvanlar, genellikle insanlardan saklanır. Yani vizon çiftlikleri dışında herhangi bir yerde vizon görmek oldukça düşük bir ihtimaldir. Bununla birlikte koronavirüsün diğer herhangi bir hayvan aracılığıyla taşındığı da henüz kanıtlanmamıştır.