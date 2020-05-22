ABD'de 151 Milyon Yıllık 'Su Böceği Fosili' Bulundu

ABD'nin Utah eyaletindeki bir kazı bölgesinde, yaklaşık 151 milyon yıllık bir su böceği fosili bulundu. Su böceğinin, morfolojik olarak modern su böceğine bir hayli benzediği belirtiliyor. Bilim insanları, nadir bulunan bu böcek fosili nedeniyle heyecan duyuyor.

Günümüzdeki modern su böceklerinin (bazı bölgelerde iribaş olarak da bilinir) uzak akrabasına ait 151 milyon yıllık fosil bulundu. Günümüzde salyangoz ve kabuklular gibi omurgasız hayvanların yanı sıra balık, amfibi ve yılan gibi hayvanları da avlamasıyla bilinen bu görece büyük böceğin atalarından birinin 151 milyon yıllık fosili, ABD'nin Utah eyaletinde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Bu fosil, bize daha önce Apatosaurus, Allosaurus, Stegosaurus ve Utahraptor gibi dinozor fosillerini de armağan eden Morrison Formation'daki kayada keşfedildi.

ABD ve Arjantin'den paleontologların keşfettiği yeni böcek fosiline Morrisonnepa Jurassica adı verildi. Morissonnepa, su böceklerinin bilimsel ismi olan Nepomorpha hemipteran böcek grubuna ait. Modern su böceklerinin ağızlarının yakınında avlarına saldırıda kullandıkları geniş bir iğneli hortum bulunur. Bu su böcekleri, uçabilseler de zamanlarının çoğunu su altında ve akıntılarda avlanarak geçirir. Verilen bilgilere göre bu böceklerin ısırığı, insanlar için çok acı verici olabiliyor.

151 yıllık fosilin görünüşü:

Fosil esas itibarıyla gövdeden, iki ön kanattan ve muhtemelen bir kafadan oluşuyor. Yeni su böceği fosili, Morrison Formation'da bulunan ikinci böcek fosili. 2011 yılında bulunan ilk fosil, çekirge ve cırcır böceğinin uzak akrabasıydı ve kayanın Colorado kısmında bulunmuştu.

Bilim insanları ve macera tutkunları, yaklaşık 140 yıldır Morrison Formation'da dinozor fosili aramayı sürdürüyor ancak bu bölgede böcek fosilleri daha yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Bilim insanları, ABD'deki böcek fosillerinin genellikle Karbon Çağı, Permiyen Dönemi ve Triasik Dönem'e (Mesozoik) ait olduğunu, bu nedenle yeni keşfin bir hayli önemli olduğunu vurguluyorlar.

Bunun yanı sıra dinozor çağındaki su böceklerinin morfolojik olarak modern dönemdeki su böceklerine benzediğine yönelik de önemli bir destek elde edildi.