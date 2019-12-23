İlk Yerli Baz İstasyonu ULAK'ı En Çok Vodafone Kullanıyor

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'a en çok sahip olan ve aktif olarak kullanan telekomünikasyon şirketi açıklandı. Yapılan açıklamalarda Vodafone, 250 ULAK baz istasyonuyla Türkiye'nin yerli baz istasyonunu en çok kullanan şirket oldu.

Telekomünikasyon, tüm dünya için çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü günümüzün en temel iletişim araçları, telekomünikasyon ağları aracılığıyla kullanılıyor ve tüketiciler, bu ağlar sayesinde akıllı telefonlarını ve diğer teknolojik araçlarını kullanabiliyorlar. Hal böyle olunca da telekomünikasyon şirketlerinin, geniş alt yapılar kurup hizmet vererek, ülkelerin hemen her noktasına ulaşması gerekiyor.

Telekomünikasyon şirketlerinin alt yapılarını kurabilmeleri için, bazı baz istasyonları kullanılıyor. Hemen her ülke, kendi üretimi baz istasyonlarının kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor ki kendi baz istasyonunu üreten ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'nin "ULAK" ismindeki baz istasyonu, bir süredir Türkiye'de hizmet veren telekomünikasyon şirketlerine kapsama alanı sağlıyor.

Şimdiyse ULAK isimli baz istasyonunu en çok kullanan telekomünikasyon şirketi açıklandı. Yapılan açıklamalarda, Türkiye'de uzunca bir süredir hizmet veren Vodafone'un, ULAK'ı en çok kullanan şirket olduğu ifade edildi. Vodafone, en son Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kurduğu ve canlıya aldığı ULAK'larla bu unvana sahip olmayı başardı. Vodafone, ULAK yardımıyla 12 bin kilometreye ve 200 binden fazla aboneye ulaşacak.

Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonunun açılışı, Rize'de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Etkinliğe; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç gibi isimler katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone'un Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu için yoğun destek verdiğini ve bugün, verdikleri desteğin meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. ULAK'ın hazırlanmasında günde 2.500'den fazla kişinin ve bu kişilerden 40'ının alanında uzman kişilerden oluştuğunu söyleyen Deegan, ULAK'ın Türkiye'nin dijitalleşme çıtasını yükselteceğini ifade etti.

ULAK'ın çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Çalışmalara Vodafone da destek sağladı ve 2017 yılının şubat ayında Vodafone, 250 ULAK siparişi verdi. Şirket, geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla da ULAK baz istasyonlarını aktif olarak kullanmaya başladı. Vodafone, an itibarıyla çalışmaların başında sipariş verdiği 250 ULAK'ın tümünü kullanabiliyor ve müşterilerine yerli baz istasyonu ile hizmet veriyor.