Volkswagen, 2030 Yılında Manuel Araç Üretimini Durduracak

Alman bir otomobil dergisi, Volkswagen’in manuel vitese veda edeceği tarihi açıkladı. İddiaya göre şirket, tamamen elektrikli otomobil üretmeye geçmeden 2030 yılında manuel araba üretmeyi bırakacak.

“Manuel vites olmadan araba sürdüğümü anlamam” diyen geleneksel sürücülere bir darbe de Alman otomobil üreticisi Volkswagen’den geldi. Şirketin manuel vitesli araçlara veda edeceği iddiası bir otomobil sınıfının tarih oluşuna kürek attı.

Otomatik vitesli arabalar her yıl daha da yaygınlaştığından dolayı manuel vitesli araçlar, revaçtan düştükçe düştü. Geleneksel yolları terk edişte alınan en önemli kararlar, markaların belli bir tarihten itibaren sadece elektrikli araçlar üreteceğine dair kararlar olmuştu. Şimdi de bir marka, manuel vites kutusuna hepten veda edeceği tarihle gündeme gelerek bu ‘modernleşme’ akımına katkıda bulundu. Vokswagen, bir derginin iddiasına göre manuele 2030 yılında veda edecek.

Üçüncü pedala veda:

Birçok marka, çevre için aldıkları kararlarla sadece elektrikli araba üretmeye başlayacağı tarihi açıkladı. Elektrikli arabaların hükmü, manuel vitesin sonu demek. Ancak bazı markalar, tamamen EV üretimine geçmeden manuele veda etme kararı aldı. Bunlardan biri, 2035 yılından itibaren tamamen elektrikli olmak isteyen Avrupa’nın en prestijli ve köklü otomobil üreticilerinden Volkswagen’den geldi.

Auto Motor und Sport adlı dergide yayınlanan bir yazıya göre Volkswagen, 2030’dan itibaren manuel vitesli araba üretmeyi düşünmüyor. Zira şirket, zaten bu tarihe kadar çoğunlukla elektrikli araç üretir hale gelecek ve otomatik vitese geçiş kaçınılmaz olacak. Ancak manuel vites zaten artık eskisi kadar tercih edilmediğinden dolayı bu teknolojiye veda etmek için tamamen elektrikli döneme geçiş beklenmeyecek.

Bu karar, muhtemelen Volkswagen çatısı altında üretim yapan alt markaları da etkileyecek. Birçok markanın manuel vites seçenekleri ya azalacak, ya da bitecek. VW grubuna bağlı alt markalardan biri olan Audi, 2026’dan itibaren çıkaracağı tüm modellerin elektrikli olacağını duyurmuştu. Dolayısıyla en hızlı geçiş yapanlardan biri muhtemelen Audi olacak.