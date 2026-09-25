Volkswagen ve Audi'de Direksiyon Krizi: Milyonlarca Araç Geri Çağrılıyor!

Volkswagen ve Audi, direksiyon kilitlenmesine yol açabilecek vida arızası nedeniyle dünya genelinde 3,5 milyon aracını geri çağırıyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, Volkswagen ve Audi markalarına ait milyonlarca aracı ilgilendiren ciddi bir üretim hatası tespit etti.

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Direksiyon sisteminde yer alan kritik bir vidanın kırılma riski taşıdığı ve bu durumun sürüş sırasında direksiyon hâkimiyetinin tamamen kaybolmasına yol açabileceği bildirildi. Sürücü güvenliğini doğrudan tehdit eden bu teknik aksaklık nedeniyle dev üreticiler dünya çapında geniş kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı.

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Direksiyon kilitlenmesine yol açan vida arızası nasıl çözülecek?

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığı bilgilere göre riskin temelinde direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın zamanla kırılması yatıyor.

Sürüş esnasında yaşanabilecek olası kazaların ve hayati tehlikelerin önüne geçilmesi amacıyla yetkili servisler, söz konusu direksiyon cıvatasını paslanmaya ve korozyona karşı çok daha dayanıklı yeni bir parça ile değiştirecek.

Risk altındaki Volkswagen ve Audi modelleri

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından paylaşılan detaylara göre kronik arıza riski taşıyan araçlar ve üretim tarih aralıkları şu şekilde:

Volkswagen : 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri. Bu arızanın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde VW aracını etkilediği öngörülüyor.

: 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri. Bu arızanın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde VW aracını etkilediği öngörülüyor. Audi: 31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan inen Audi Q3 modelleri. Söz konusu aksaklığın dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 binin üzerinde Audi Q3'ü kapsadığı belirtiliyor.

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, belirtilen model ve üretim yıllarına sahip araç sahiplerinin mağduriyet veya güvenlik sorunu yaşamamaları için en kısa sürede yetkili servislere başvurması gerektiği uyarısında bulunuyor.