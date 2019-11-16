Alman otomotiv devi Volkswagen, ülkemizin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından Türkiye'ye yönelik fabrika açma kararını askıya almıştı. Geçtiğimiz günlerde görüşmelerin sürdüğünü öğrendiğimiz olay hakkında Volkswagen CEO'su Herbert Diess, bazı açıklamalarda bulundu.

Dünyanın önde gelen otomobil firmalarından olan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Daha sonrasından fabrika için Manisa ilimizi uygun gören Alman şirket, bu fabrika için ilk etapta 943,5 milyon lira sermaye ayırdığını açıklamış ancak sonrasında yaşanan gelişmeler, fabrika açılışının bir süreliğine askıya alınmasına sebep olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaların ardından Alman şirket eğer ülkemizde fabrika kurmazsa, şirketin diğer tercihlerinin Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi ülkeler olacağı yönünde söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Geride bıraktığımız gün gündeme dair açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO’su Halbert Diess, bu iddiaların asılsız olduğunu ve Türkiye ile olan görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’de fabrika kurulmazsa mevcut fabrikalardaki üretim devam edecek

İddialar üzerine konuşan CEO Halbert Diess, “Türkiye’de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikamızda üretiriz” dedi. Bunun ardından resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) eski Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’deki fabrika hakkında kararını vermeden önce sene sonuna kadar bekleyeceğini açıkladı.

Yapılan son açıklamayla VW grubunun, Türkiye yatırımını başka bir ülkeye kaydırma niyetinde olmadığını da anlamış olduk. Bildiğiniz üzere bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde Volkswagen Üretim Şefi Andreas Tostmann, şu an için beklemede olduklarını; ancak yatırım için alternatif lokasyonlar aramadıklarını ifade etmişti. Bu da yetkililer arasındaki görüşmelerin halen daha devam ettiğini göstermişti.

Volkswagen’in 1 milyar doları aşkın yatırımla Manisa’da açmayı planladığı fabrikanın yılda toplam 300 bin adet otomobil üretme kapasitesine sahip olması planlanıyordu. Öte yandan 5 binden fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen bu fabrikada, Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerinin üretimi yapılacak.