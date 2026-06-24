Volkswagen, yıllar boyunca farklı motor seçenekleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Peki, uzun ömürleri ve düşük arıza oranlarıyla öne çıkan Volkswagen motorları hangileri, hangi motorlar daha güvenilir kabul ediliyor?

Volkswagen modelleri tercih edilirken performans ve yakıt tüketimi kadar motor dayanıklılığı da önemli bir kriter haline geliyor. Özellikle ikinci el araç almayı düşünenler için motorun uzun ömürlü olması ve kronik sorunlarının az olması büyük avantaj sağlıyor.

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Buiz de bu içerikte Volkswagen'in kullanıcılar ve servis tecrübeleri ışığında en sorunsuz kabul edilen motorlarını, öne çıkan özelliklerini ve hangi kullanım tiplerine daha uygun olduklarını ele alıyoruz.

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1.9 TDI: Dayanıklılığıyla Efsaneleşen Motor

Volkswagen'in en sorunsuz motorları denildiğinde akla ilk gelen seçeneklerden biri 1.9 TDI oluyor. Özellikle ALH ve PD kodlu versiyonları, düzenli bakım yapıldığında 500 bin kilometrenin üzerine çıkabilen dayanıklı yapısıyla tanınıyor. Yakıt ekonomisi ve düşük arıza maliyetleri de bu motoru öne çıkarıyor.

2.0 TDI CR: Common Rail Teknolojisiyle Daha Güvenilir

İlk nesil TDI motorlarda görülen bazı sorunlar, Common Rail teknolojisine sahip 2.0 TDI motorlarda büyük ölçüde giderildi. Düzenli bakım gören bu motorlar yüksek tork, düşük yakıt tüketimi ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkıyor. Passat, Tiguan ve Golf gibi birçok modelde başarıyla kullanıldı.

1.4 TSI EA211: Eski Sorunlarını Geride Bırakan Benzinli Seçenek

Volkswagen'in ilk nesil TSI motorlarında zincir ve yağ tüketimi gibi problemler yaşanmış olsa da, EA211 kodlu yeni nesil 1.4 TSI motorlar daha güvenilir bir yapıya kavuştu. Dengeli performansı ve ekonomik tüketimiyle hem şehir içi hem uzun yol kullanıcılarına hitap ediyor.

1.0 TSI: Küçük Hacimde Beklenenden Daha Dayanıklı

Son yılların popüler motorlarından biri olan 1.0 TSI, düzenli bakım şartıyla uzun ömürlü kullanım sunabiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve yeterli performansı sayesinde Polo, Golf ve T-Cross gibi modellerde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.