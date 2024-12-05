Polo, 1,5 Milyon Liraya Dayandı: İşte Volkswagen Güncel Fiyat Listesi

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Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay Polo'ya zam yaptı. Golf'ün bazı versiyonlarında da zam var.

Alman otomobil devi Volkswagen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay Polo dışındaki tüm modellere zam yapan firma, bu ay da Polo'ya zam yaptı.

Peki Volkswagen'in Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Polo 1.202.000 TL 1.404.000 TL
T-Cross 1.658.000 TL 1.658.000 TL
Taigo 1.577.000 TL 1.577.000 TL
Yeni Golf 1.581.000 TL 1.581.000 TL
T-Roc 1.926.000 TL 1.926.000 TL
Yeni Tiguan 2.305.000 TL 2.305.000 TL
ID.4 - 1.870.000 TL
Yeni Passat 2.393.000 TL 2.393.000 TL
Touareg 9.040.000 TL 9.040.000 TL

Polo fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen polo

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.404.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.537.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.653.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.894.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 14.480 TL Impression, Life, Style
Açılır Cam Tavan 42.230 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen T-Cross fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 115 PS, Benzinli Life, Manuel 1.658.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.853.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.965.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.039.000 TL

Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.790 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Aralık 2024

Taigo

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.577.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.795.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.022.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.109.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.153.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.303.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.580 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 39.220 TL Life, Style, R-Line

Yeni Golf fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen Golf fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.581.000 TL
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.878.000 TL
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.120.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.254.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.406.000 TL 
2.0 TSI 320 PS, Benzinli R, Otomatik 4.590.000 TL
2.0 TSI 245 PS, Benzinli GTI, Otomatik 3.650.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.100 TL Impression, Life, Style, R-Line, R
Açılır Cam Tavan 44.660 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Aralık 2024

T-ROC

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.926.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.161.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.409.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 16.130 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 52.240 TL Life, Style, R-Line

Yeni Tiguan fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen Tiguan fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.305.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 2.803.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.991.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 4.129.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.370.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 14.700 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 52.060 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen ID.4 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 1.870.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 32.920 TL Pure

Yeni Passat fiyatları - Aralık 2024

2024 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 2.393.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 2.701.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.012.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.094.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 4.678.000 TL
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 4.706.000 TL
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.792.000 TL

Yeni Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 26.680 TL Business, Elegance
Açılır Cam Tavan 52.310 TL Business, Elegance

Touareg fiyatları - Aralık 2024

Volkswagen Touareg fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 9.040.000 TL
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 9.440.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 40.200 TL Elegance, R-Line
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