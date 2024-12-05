Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay Polo'ya zam yaptı. Golf'ün bazı versiyonlarında da zam var.

Alman otomobil devi Volkswagen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay Polo dışındaki tüm modellere zam yapan firma, bu ay da Polo'ya zam yaptı. Peki Volkswagen'in Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim. Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2024 Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Polo 1.202.000 TL 1.404.000 TL T-Cross 1.658.000 TL 1.658.000 TL Taigo 1.577.000 TL 1.577.000 TL Yeni Golf 1.581.000 TL 1.581.000 TL T-Roc 1.926.000 TL 1.926.000 TL Yeni Tiguan 2.305.000 TL 2.305.000 TL ID.4 - 1.870.000 TL Yeni Passat 2.393.000 TL 2.393.000 TL Touareg 9.040.000 TL 9.040.000 TL Polo fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.404.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.537.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.653.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.894.000 TL Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 14.480 TL Impression, Life, Style Açılır Cam Tavan 42.230 TL Impression, Life, Style T-Cross fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 115 PS, Benzinli Life, Manuel 1.658.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.853.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.965.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.039.000 TL Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.790 TL Life, Style, R-Line Taigo fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.577.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.795.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.022.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.109.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.153.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.303.000 TL Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.580 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 39.220 TL Life, Style, R-Line Yeni Golf fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.581.000 TL 1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.878.000 TL 1.0 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.120.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.254.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.406.000 TL 2.0 TSI 320 PS, Benzinli R, Otomatik 4.590.000 TL 2.0 TSI 245 PS, Benzinli GTI, Otomatik 3.650.000 TL Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.100 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 44.660 TL Impression, Life, Style, R-Line, R T-Roc fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 1.926.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.161.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.409.000 TL T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 16.130 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 52.240 TL Life, Style, R-Line Yeni Tiguan fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.305.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 2.803.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.991.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 4.129.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.370.000 TL Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 14.700 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 52.060 TL Life, Elegance, R-Line ID.4 fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 1.870.000 TL ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 32.920 TL Pure Yeni Passat fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 2.393.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 2.701.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.012.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.094.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 4.678.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 4.706.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 4.792.000 TL Yeni Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 26.680 TL Business, Elegance Açılır Cam Tavan 52.310 TL Business, Elegance Touareg fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 9.040.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 9.440.000 TL Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 40.200 TL Elegance, R-Line Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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