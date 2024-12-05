Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay Polo'ya zam yaptı. Golf'ün bazı versiyonlarında da zam var.
Alman otomobil devi Volkswagen, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay Polo dışındaki tüm modellere zam yapan firma, bu ay da Polo'ya zam yaptı.
Peki Volkswagen'in Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Polo
|1.202.000 TL
|1.404.000 TL
|T-Cross
|1.658.000 TL
|1.658.000 TL
|Taigo
|1.577.000 TL
|1.577.000 TL
|Yeni Golf
|1.581.000 TL
|1.581.000 TL
|T-Roc
|1.926.000 TL
|1.926.000 TL
|Yeni Tiguan
|2.305.000 TL
|2.305.000 TL
|ID.4
|-
|1.870.000 TL
|Yeni Passat
|2.393.000 TL
|2.393.000 TL
|Touareg
|9.040.000 TL
|9.040.000 TL
Polo fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 80 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.404.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.537.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.653.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.894.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|14.480 TL
|Impression, Life, Style
|Açılır Cam Tavan
|42.230 TL
|Impression, Life, Style
T-Cross fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 115 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.658.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.853.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.965.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.039.000 TL
Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.790 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.577.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.795.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.022.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.109.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.153.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.303.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.580 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|39.220 TL
|Life, Style, R-Line
Yeni Golf fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.581.000 TL
|1.0 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.878.000 TL
|1.0 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.120.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.254.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.406.000 TL
|2.0 TSI 320 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|4.590.000 TL
|2.0 TSI 245 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|3.650.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.100 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|44.660 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|1.926.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.161.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.409.000 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|16.130 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|52.240 TL
|Life, Style, R-Line
Yeni Tiguan fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.305.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|2.803.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.991.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|4.129.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|4.370.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|14.700 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|52.060 TL
|Life, Elegance, R-Line
ID.4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Pure, Otomatik
|1.870.000 TL
ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|32.920 TL
|Pure
Yeni Passat fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|2.393.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|2.701.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|3.012.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.094.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|4.678.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.706.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|4.792.000 TL
Yeni Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|26.680 TL
|Business, Elegance
|Açılır Cam Tavan
|52.310 TL
|Business, Elegance
Touareg fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|9.040.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|9.440.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|40.200 TL
|Elegance, R-Line