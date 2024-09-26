Volkswagen, Hindistan'da mekatronik mühendisliği öğrencileri ile özel bir otomobil geliştirdi. "Pickup Truck" olarak isimlendirilen bu otomobil, bir sedan ile bir SUV'un birleşiminden oluşuyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, alt markası Skoda ile Hindistan'da ilginç bir işe imza attı. Hindistan hükûmetinin hayata geçirdiği "Skill India" projesi kapsamında ülkedeki mekatronik mühendisliği öğrencilerine destek veren şirket, bugüne kadar pek alışık olmadığımız bir otomobilin üretilmesine aracı oldu. "Pickup Truck" olarak isimlendirilen otomobil, bir SUV ve bir sedandan oluşuyor.

Volkswagen'in öğrencilere ürettirdiği otomobil, Hindistan'da satılan SUV Taigun ile sedan model Virtus'un birleşiminden oluşuyor. Ön kısımda Taigun'u kullanan ekip, arka kısımda ise Virtus'u kullandı. Üstelik Taigun'un tavanı söküldü ve Pickup Truck'ın aynı zamanda bir pick-up olarak görünmesi de sağlandı.

Karşınızda Volkswagen Pickup Truck

Tabii bu özel proje, iki otomobilin basitçe birleştirilmesinden ibaret değil. Mekatronik mühendisleri, aracı daha gösterişli hâle getirmek için bazı eklemeler yaptılar. Öğrenciler, eklentiler için 3 boyutlu yazıcı kullandılar.

Yalnız yukarıda görmekte olduğunuz tasarımın tamamen özgün bir çalışma olmadığını da belirtelim. Volkswagen Pickup Truck, bu hâliyle şirketin Meksika gibi bazı ülkelerde sattığı Saveiro isimli pick-up modelini andırıyor.

Volkswagen Saveiro böyle görünüyor:

Hindistan'da imal edilen Pickup Truck, seri üretime geçmeyecek.