Volkswagen, 40 yılın ardından Avrupa'da Polo üretimini sonlandırma kararı aldı.

Bugün herhangi birinden bildiği Volkswagen modellerini sayması istense ilk beşte sayacağı modellerden biri Polo'dur. Bu durum elbette boşuna değil, en uzun süredir üretilen serilerden biri olan Polo dünya çapında milyonlarca model satmayı da başardı. 40 yılın ardından modelin Avrupa'daki üretimi sona erdi.

Volkswagen bundan sonra Polo modellerinin üretimini ise firmanın Güney Afrika'da bulunan Kraiega fabrikasında üretmeye başlayacak. Bu da ülkemize gelecek modellerin de Avrupa'dan değil Güney Afrika'dan geleceğini gösteriyor.

Gümrük vergisi olmayacak

Bilindiği üzere ülkemize gelen otomobillere hangi ülkeden geldiğine göre farklı vergiler uygulanıyor. Farklı vergilendirmeler sadece Türkiye'ye özgü de değil. Bu yüzden üretimin taşınması ile birlikte aracın fiyatının artabileceği de akıllara gelmişti.

Volkswagen ise araçları kendisi alıp tüm pazarlara dağıttığı için ek bir gümrük vergisi söz konusu olmayacak. Alman devinin yine Afrika'da ürettiği Amarok da ülkemize ek vergi olmadan gelen modeller arasında yer alıyor. Daha önce Volkswagen'in Polo üretimi için kullandığı İspanya'daki fabrika ise küçük elektrikli SUV'lerin üretimi için kullanılacak. Burada hem Volkswagen hem de Skoda markalı araçların imalatı gerçekleştirilecek.

Böylelikle Polo'nun 40 yıllık Avrupa'da üretilme macerası sona ermiş oldu. Volkswagen Polo hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu segmentte bir araç alacak alsaydınız sizin tercihiniz hangisi olurdu?