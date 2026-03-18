Volkswagen Tiguan ile ID.4 Birleşiyor: "ID. Tiguan" Yolda

Volkswagen, ID.4 modelini rafa kaldırarak yerine “ID. Tiguan” adını getiriyor. 2026’da tanıtılması beklenen yeni elektrikli SUV, daha tanıdık tasarım, yeni iç mekân ve geliştirilmiş MEB+ platformuyla gelecek. Marka, isimlendirme stratejisini tamamen değiştiriyor.

Beyazıt Kartal

Volkswagen, elektrikli otomobil tarafında radikal ama bir o kadar da mantıklı bir karar almış gibi görünüyor. 2020’den beri piyasada olan ID.4, artık bildiğimiz haliyle devam etmeyecek. Onun yerine çok daha tanıdık bir isim geliyor: Tiguan.

Evet, yanlış duymadınız. Volkswagen, kullanıcıların alışık olduğu model isimlerine geri dönmeye başlıyor. Yani karmaşık ID. isimleri yerine, yıllardır bildiğimiz isimleri artık elektrikli tarafta göreceğiz.

Volkswagen, ID. İsimlendirmesini Yavaş Yavaş Bırakıyor

Marka, elektrikli otomobillerinde “ID.” ile başlayan isimleri terk etmeye hazırlanıyor. Bu dönüşümün ilk adımı ise yakında gelecek olan ID. Polo ile atılacak.

Ardından ID. Cross ve bu haberin yıldızı ID. Tiguan sahneye çıkacak. Yani ID.4’ün yerini resmen Tiguan alacak diyebiliriz. Volkswagen burada aslında çok net bir mesaj veriyor: “Elektrikli de olsa, bu araçlar hâlâ bildiğiniz Volkswagen.”

Yeni ID. Tiguan, Eski Tiguan’a Daha Çok Benzeyecek

Yeni modelin en dikkat çekici noktalarından biri tasarımı olacak. ID.4’te gördüğümüz o yuvarlak ve biraz “fazla futuristik” hatlar gidiyor.

Yerine daha kaslı, daha köşeli ve klasik SUV çizgilerine yakın bir tasarım geliyor. Volkswagen tasarım şefinin “gizli sos” dediği şey de tam olarak bu: İnsanlara tanıdık gelen bir görünüm.

İç Mekânda Kullanıcıların İstediği Şey Geri Geldi

Volkswagen, sonunda kullanıcıları dinlemiş gibi görünüyor. Yeni ID. Tiguan’da 10.25 inç sürücü ekranı ve 13 inç multimedya ekranı olacak ama asıl önemli detay bu değil.

Fiziksel tuşlar geri dönüyor. Özellikle klima kontrolleri ve direksiyon üzerindeki bazı fonksiyonlar artık dokunmatik değil, gerçek tuşlarla kontrol edilebilecek. Bu da kullanım deneyimini ciddi anlamda iyileştirebilir.

Daha Uzun Menzil ve Daha Uygun Fiyat İhtimali

Yeni model, Volkswagen’in güncellenmiş MEB+ platformu üzerine kurulacak. Bu da daha iyi menzil ve daha hızlı şarj anlamına geliyor.

Mevcut ID.4, 566 km’ye kadar menzil sunabiliyordu. ID. Tiguan’da ise özellikle LFP batarya kullanımıyla hem menzilin korunması hem de maliyetin düşmesi bekleniyor.

Bu da fiyat tarafında önemli bir avantaj sağlayabilir. Şu an ID.4’ün fiyatı 40-45 bin dolar bandındayken, yeni modelin daha rekabetçi olması oldukça muhtemel.

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

