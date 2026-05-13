Sessiz Sedasız Tarihe Karıştı: Volkswagen Touran’ın Üretimi Sona Erdi

Volkswagen, aile otomobilleri arasında önemli bir yere sahip olan Touran modelinin üretimini sessiz sedasız sonlandırdı. Wolfsburg fabrikasında banttan inen son araçla birlikte markanın MPV döneminde de önemli bir sayfa kapanmış oldu.

Deniz Şen

Volkswagen’in 2003'te piyasaya sürdüğü kompakt MPV modeli Touran için yolun sonu geldi. Alman üretici, yaklaşık 24 yıldır üretimde kalan modelin son örneğini Nisan 2026 sonunda Wolfsburg tesislerinde banttan indirerek üretimi resmen durdurdu.

Touran, yıllar boyunca Avrupa pazarının en popüler aile araçlarından biri olmuştu. Ancak SUV modellerin yükselişi ve yeni güvenlik regülasyonları, efsaneleşen MPV modelinin sonunu hazırladı.

Sessiz Sedasız Tarihe Karıştı: Volkswagen Touran’ın Üretimi Sona Erdi
Son Touran banttan indi.

Volkswagen’in açıklamalarına göre son Touran modeli 29 Nisan 2026 tarihinde Wolfsburg fabrikasında üretildi. Böylece ikinci nesli 2015’ten beri satışta olan model, markanın ürün gamından tamamen çıkarılmış oldu. Alman üretici, henüz Touran için herhangi bir doğrudan halef modeli planlanmıyor. Volkswagen’in odağını artık SUV ve elektrikli modellere çevirmesi, Touran’ın geri dönüş ihtimalini de oldukça zayıflatıyor.

Touran, üretimde kaldığı süre boyunca yaklaşık 2,3 milyon adetlik üretim rakamına ulaştı. Özellikle Almanya ve Avrupa’da uzun yıllar boyunca segment liderlerinden biri hâline geldi. Modelin en güçlü dönemi ise 2000’li yılların ortaları oldu. O dönemlerde yıllık satış rakamları 50 bin adedin üzerine kadar çıkarken, son yıllarda SUV araçlara kayan tüketici ilgisi nedeniyle satışlar ciddi şekilde geriledi.

