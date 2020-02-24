Volkswagen Transporter Ticari Modeli Türkiye'de Üretilecek

Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırım için nihai kararını henüz vermeyen Volkswagen, yeni T7 Transporter Ticari modelini ülkemizde üretmeyi planlıyor. Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, konuya ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Yakın zaman önce Türkiye’ye yapacağı yaklaşık 1,4 milyar euroluk fabrika yatırımı için Manisa’da bir şirket kuran Volkswagen, Suriye’ye yönelik başlatılan askeri operasyonun ardından bu planını askıya almıştı. Fabrika yatırımını geçtiğimiz hafta itibarıyla dördüncü kez erteleyen Alman otomotiv devi, buna rağmen yeni T7 Transporter Ticari modelinin üretimini Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen yeni Caddy 5 lansmanı sırasında otoajanda.com’a konuşan Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, yeni T7 Volkswagen Transporter Ticari modelinin Türkiye’de üretimi konusunda her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Küresel otomotiv piyasasının iki devi Volkswagen ve Ford, Ocak 2019’da ticari araçlar, otonom teknolojiler ve elektrikli otomobiller geliştirmek için geniş çaplı bir iş birliğine imza atmışlardı. Ortaklık kapsamında aynı platforma inşa edilecek ticari araçların üretimi merkezi olarak Türkiye düşünülüyor. Ford’un Türkiye’deki ortaklığı olan Ford Otosan, Amerikalı markaya ait ticari modellerinin üretiminde Avrupa’daki tek adres konumunda.

Volkswagen’in Transporter Ticari modelinin, yeni Ford Transit ile birlikte Otosan’ın Gölcük’teki fabrikasında üretilmesi bekleniyor. Yeni nesil Transporter’ın hobi tarzı olan diğer versiyonları ise Almanya ve Polonya’da üretilecek. Aynı platformu paylaşacak olan araçların 2022 yılında satışa sunulması planlanıyor. Ford ve Volkswagen, kurdukları ortaklık sayesinde üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi ve bu sayede pazarda daha rekabetçi bir pozisyona gelmeyi hedefliyor.