Volkswagen Türkiye'de Üretim mi Yapacak? İşte O Gelişme

Yıllar önce rafa kaldırılan Manisa fabrika planının ardından Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup Şirketleri, Türkiye'de üretim olabileceğini gösteren bir niyet mektubu imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde otomotiv dünyasında Türkiye için uzun süredir beklenen bir konuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Doğuş Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, Volkswagen Grup Şirketleri ile Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik bir niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

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Atılan bu imza, doğrudan bir fabrika temel atma töreni anlamına gelmese de tarafların Türkiye zemininde üretim olasılıklarını yeniden resmi çerçevede müzakere etmeye başladığını belgeliyor.

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Daha önce üretim planları olmuş ancak iptal edilmişti

Bu gelişmenin sektörde bu denli yankı bulmasının temelinde markanın geçmişte Türkiye planlarında attığı ancak tamamlanamayan büyük adımlar yatıyor. Volkswagen, 2019 yılında yeni nesil Passat ve Skoda Superb modellerinin üretimini gerçekleştirmek amacıyla Manisa merkezli yeni bir fabrika kurmayı hedeflemişti.

Söz konusu dönemde hedeflenen yatırımın büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. Projelendirilen Manisa tesisinin yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesine sahip olması ve 4 bin kişiye doğrudan istihdam kapısı açması ön görülüyordu. Hatta Alman otomotiv devi bu doğrultuda somut adımlar atarak Ekim 2019'da Manisa'da 943,5 milyon TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirketini resmen kurmuştu.

Girişimler resmî şirket kurulumuna kadar ilerlemişken süreç küresel ekonomik gelişmelerin gölgesinde kaldı. Dönemin Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına resmi bir mektup ileterek, küresel çaptaki talep düşüşü nedeniyle dünya genelindeki yeni kapasite artırıcı tüm yatırımlarını durdurduklarını bildirdi. Bu mektubun ardından, Temmuz 2020'de Manisa fabrika projesi tamamen rafa kaldırıldı.

Bugün Doğuş Otomotiv cephesinden gelen niyet mektubu haberi, 2020'deki tasfiyeden sonra Türkiye'de Volkswagen binek araç üretimi ihtimalinin kurumsal düzeyde yeniden değerlendirmeye alındığını gösteren ilk somut adım niteliğini taşıyor. Önümüzdeki süreçte niyet mektubu kapsamında yapılacak değerlendirmelerin somut bir üretim modeline dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz.