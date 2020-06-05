Türkiye'de Olsa Kapış Kapış Satacak Araç: Volkswagen Gol

Volkswagen'in Güney Amerika'da Volkswagen Polo ile aynı platforma dayanan, "Volkswagen Gol" adlı bir modeli olduğunu biliyor muydunuz? Satışa çıktığı bölgede fazlasıyla popüler olan araç, uygun fiyatıyla cezbediyor.

Volkswagen'in Gol adlı bir modeli olduğunu muhtemelen birçoğumuz bilmiyorduk. Bu arada yazım hatası yok; Volkswagen'in popüler modellerinden Golf ile karıştırmayın. Alman otomobil devinin Güney Amerika pazarında sunduğu Gol modeli, uygun fiyatlı bir seçenek olarak yerel pazarda oldukça rağbet görüyor.

Volkswagen Gol, görünüm olarak ikinci nesil Renault Clio platformunu kullanarak piyasada büyük başarılar yakalayan Dacia Sandero'ya benziyor. Dacia Sandero'nun full versiyonu, Clio 5'in taban modelinden çok daha ucuza satılıyor. Volkswagen Polo'yu temel alan Gol de kendi ekosisteminde aynı yolu izliyor.

Volkswagen Gol, 4. Nesil Volkswagen Polo'yu temel alıyor

Güney Amerika'da ilgi gören modellerden biri olan Gol, altyapısını Mk4 Polo (PQ24 platformu) ile paylaşıyor. Şili'de 6.990 dolara (yaklaşık 47.300 TL) satılan Volkswagen Gol'de elbette modern şanzıman ve motorlar yok. Gol, kökeni Mk3'e dayanan 102 beygir gücü üreten 1.6 atmosferik motor ve 5 ileri manuel şanzıman ile satılıyor. Eğer daha fazlasını bekliyorsanız 111 beygir gücü ve 6 ileri otomatik şanzımanı tercih edebiliyorsunuz.

Volkswagen Gol, diğer modellerden de tanıdığımız Trendline, Comfortline ve Highline seçenekleriyle sunuluyor. Giriş paketinde klima, merkezi kilit, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, Bluetooth bağlantısı ve elektrikli ön camlar var. Manuel şanzımanlı 9.000 dolarlık (yaklaşık 60.900 TL) en yüksek pakette ise çok fonksiyonlu deri direksiyon, sis farları, arka park sensörü, yokuş kalkış desteği, 6.5" multimedya ekranı ve App Connect uygulaması yer alıyor.

Volkswagen Gol Türkiye'ye gelse, fiyatı ne kadar olurdu?

Şili'de otomobiller için %19 oranında KDV uygulanıyor. Basit bir hesapla giriş seviyesi Gol'ün 5.873 dolarlık (yaklaşık 39.750 TL) vergisiz net fiyata sahip olduğu görülüyor. Gol eğer Türkiye'ye giriş yapsaydı önce %50 ÖTV, sonra ÖTV'li fiyata %18 KDV ile vergilendirilecekti. Sonuç olarak, Volkswagen Gol'ü ülkemizde tescil ve ruhsat işlemleri hariç yaklaşık 70.350 TL'ye satın alabilecektik.

Altıncı nesil Volkswagen Polo'nun fiyatları günümüzde 143.400 TL ila 237.500 TL arasında değişiyor ve Volkswagen Gol ile arasındaki fiyat farkı neredeyse yarı yarıya denebilir. Volkswagen Gol Türkiye'ye gelseydi almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın.