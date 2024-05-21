Volvo, Las Vegas'ta düzenlenen ACT Expo'da yeni otonom tırını tanıttı. Tırın bu yaz yollarda olması bekleniyor.

Volvo tarafından üretilen ve içine Aurora Innovation tarafından çok sayıda otonom sürüş teknolojisi yerleştirilen bir tır, Las Vegas'ta düzenlenen ACT Expo'da tanıtıldı. Gelen açıklamalara göre Aurora, bu yılın yaz aylarında Volvo'nun bu araçlarını filosunda yük taşımak için görevlendirecek. Tırlar bir insan operatöre de sahip olacak ancak çoğu zaman sürüş otomatik pilotta gerçekleştirilecek.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde de Volvo VNL otonom araçları, Aurora'nın açıklayacağı pilot programlarda görev alacak. Volvo'nun şimdiden bu araçların üretimine başladığı da ifade ediliyor. Aurora'nın otonom kamyon filolarını bu yılın sonlarına kadar kullanıma almak istediği biliniyor.

Aurora, otonom kamyon filolarından vazgeçmiyor

Aurora'nın çabası, otonom kamyon projelerinden tamamen vazgeçilmediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Waymo Via otonom kamyon projesi sona erdirilirken TuSimple da Asya pazarına odaklanmak için ABD pazarından çekildiğini açıklamıştı. Aurora da geçtiğimiz ocak ayında çalışanlarının yüzde 3'ünün işlerine son verdiğini açıklamıştı.

Volvo ile Aurora ortaklığı ise Mart 2021'de imzalanan anlaşma ile başlamıştı. Aurora aralarında FedEx, Ryder, Schneider ve Uber Freight'ın da bulunduğu firmalar ile birlikte çalışmaya başlamıştı. Ocak ayında da Continental ile Aurora, otonom araç kiti ve arıza durumunda kontrolü devralacak ikincil bilgisayar için çalışmalarını tamamlamış ve 300 milyon dolarlık projeyi başarıyla noktalamıştı. Continental ekipmanları 2027 yılına kadar kullanılmayacak olsa da Volvo VNL araçlar da güvenlik önlemleriyle gelecek.