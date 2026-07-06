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Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları Temmuz 2026

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Temmuz 2026 itibarıyla Volvo'nun güncel sıfır araç fiyat listesi, kampanyaları ve kredi fırsatları premium otomobil segmentini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. XC40, XC60, XC90, EX30 ve EX40 modellerindeki son fiyat değişiklikleri ile markanın sunduğu avantajlı satın alma seçeneklerini bu içerikte bulabilirsiniz.

Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları Temmuz 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla Volvo Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan XC40, XC60, XC90, EX30 ve EX40'taki son fiyatları ortaya koyuyor. Güvenlik odaklı yaklaşımı, premium tasarım anlayışı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Volvo modelleri, SUV ve elektrikli araç segmentlerinde güçlü alternatifler sunmaya devam ediyor.

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Temmuz 2026 ayında Volvo tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde Volvo'nun güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları Temmuz 2026
Volvo XC60
Volvo’nun ÖTV Sonrası Fiyatları Açıklandı: XC90, Tarihinde İlk Kez 10 Milyonu Geçti!

Volvo tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Volvo XC60

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
EX30 2.485.390 TL -
EX30 Cross Country 3.986.016 TL -
EX40 4.336.644 TL -
EC40 4.428.528 TL -
V60 5.958.559 TL -
XC60 7.292.014 TL -
XC90 11.234.089 TL -

Volvo İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Volvo’nun ÖTV Sonrası Fiyatları Açıklandı: XC90, Tarihinde İlk Kez 10 Milyonu Geçti!

Volvo XC90'da 250 Bin TL'ye Varan Takas Desteği

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Volvo XC90 modelinde, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere 250.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Kampanya sayesinde mevcut aracını takasa vererek yeni XC90 sahibi olmak isteyen müşteriler, önemli bir fiyat avantajından yararlanabiliyor.

Volvo EX30 Sınırlı Sayıda Araçla Özel Fiyat Avantajı Sunuyor

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında sınırlı sayıdaki Volvo EX30 modelleri, 2.285.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tam elektrikli kompakt SUV segmentinde yer alan EX30, özel fiyat avantajıyla yeni araç sahibi olmak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor.

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