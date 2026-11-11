Volvo, Kasım 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu fiyat ve satın alma seçenekleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Volvo'nun Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kampanya detayları...

Volvo, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı düşünenlerin takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip modellerinin fiyatlarının yanında Kasım ayına özel indirimler, kredi fırsatları ve satın alma avantajları da merak ediliyor.

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Peki Kasım 2026 Volvo sıfır araç fiyatları ne kadar, Volvo'nun hangi modellerinde kampanya var? Volvo Kasım 2026 güncel fiyat listesini, indirimleri ve sunduğu kampanyaları inceliyoruz.

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Volvo tüm modeller fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EX30 2.472.390 TL - EX40 4.609.229 TL - EC40 4.396.184 TL - V60 5.937.559 TL - XC60 Mild Hybrid 7.271.014 TL - XC60 Plug-in Hybrid 7.944.934 TL - XC90 Mild Hybrid 11.102.054 TL - XC90 Plug-in Hybrid 12.004.394 TL - ES90 7.027.440 TL -

Volvo XC90 Kampanyası: 250 Bin TL’ye Kadar Takas Desteği

Volvo XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modellerinde 31 Ekim 2026’ya kadar 250.000 TL’ye kadar takas desteği sunuluyor. Mevcut aracını takasa vererek XC90 sahibi olmak isteyenler özel koşulları öğrenmek için Volvo yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilir.

Volvo XC60 Mild Hybrid Kampanyası: 6.400.791 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo'nun orta sınıf SUV modeli XC60 Mild Hybrid, kasım ayında sunulan özel fiyat fırsatlarıyla öne çıkıyor. Modelin başlangıç fiyatı 6.400.791 TL olarak açıklanmış durumda. Mild Hybrid teknolojisine sahip XC60, benzinli motoruyla birlikte çalışan elektrik destekli sistemi sayesinde sürüş verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Kampanyası: 7.149.476 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo XC60'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu da kasım ayında özel fiyat fırsatıyla satışa sunuluyor. XC60 Plug-in Hybrid'in başlangıç fiyatı 7.149.476 TL olarak açıklanıyor.

Volvo EX40 Elektrikli Kampanyası: 3.782.647 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo'nun tamamen elektrikli SUV modeli EX40, kasım ayında markanın en düşük başlangıç fiyatlı kampanyalı otomobili olarak öne çıkıyor. Modelin kampanyalı başlangıç fiyatı 3.782.647 TL olarak belirtiliyor.