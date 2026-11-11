Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Volvo Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Volvo, Kasım 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu fiyat ve satın alma seçenekleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Volvo'nun Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kampanya detayları...

Volvo Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Volvo, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı düşünenlerin takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip modellerinin fiyatlarının yanında Kasım ayına özel indirimler, kredi fırsatları ve satın alma avantajları da merak ediliyor.

Peki Kasım 2026 Volvo sıfır araç fiyatları ne kadar, Volvo'nun hangi modellerinde kampanya var? Volvo Kasım 2026 güncel fiyat listesini, indirimleri ve sunduğu kampanyaları inceliyoruz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Volvo Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Volvo XC90

Volvo tüm modeller fiyat listesi - Kasım 2026

Volvo XC90

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EX30 2.472.390 TL -
EX40 4.609.229 TL -
EC40 4.396.184 TL -
V60 5.937.559 TL -
XC60 Mild Hybrid 7.271.014 TL -
XC60 Plug-in Hybrid 7.944.934 TL -
XC90 Mild Hybrid 11.102.054 TL -
XC90 Plug-in Hybrid 12.004.394 TL -
ES90 7.027.440 TL -

Volvo XC90 Kampanyası: 250 Bin TL’ye Kadar Takas Desteği

Volvo XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modellerinde 31 Ekim 2026’ya kadar 250.000 TL’ye kadar takas desteği sunuluyor. Mevcut aracını takasa vererek XC90 sahibi olmak isteyenler özel koşulları öğrenmek için Volvo yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilir.

Volvo XC60 Mild Hybrid Kampanyası: 6.400.791 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo'nun orta sınıf SUV modeli XC60 Mild Hybrid, kasım ayında sunulan özel fiyat fırsatlarıyla öne çıkıyor. Modelin başlangıç fiyatı 6.400.791 TL olarak açıklanmış durumda. Mild Hybrid teknolojisine sahip XC60, benzinli motoruyla birlikte çalışan elektrik destekli sistemi sayesinde sürüş verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Kampanyası: 7.149.476 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo XC60'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu da kasım ayında özel fiyat fırsatıyla satışa sunuluyor. XC60 Plug-in Hybrid'in başlangıç fiyatı 7.149.476 TL olarak açıklanıyor.

Volvo EX40 Elektrikli Kampanyası: 3.782.647 TL'den Başlayan Fiyatlar

Volvo'nun tamamen elektrikli SUV modeli EX40, kasım ayında markanın en düşük başlangıç fiyatlı kampanyalı otomobili olarak öne çıkıyor. Modelin kampanyalı başlangıç fiyatı 3.782.647 TL olarak belirtiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com