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Vücudun Ne Zaman Yağ Yaktığını Ölçen Taşınabilir Bir Cihaz Geliştirdi: Nefesinizden Anlıyor!

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Akıllı tartıları tarihe karıştıracak yeni bir buluşa imza atıldı. Artık yağ yakımınızı sadece nefesinizle ölçebileceksiniz.

Vücudun Ne Zaman Yağ Yaktığını Ölçen Taşınabilir Bir Cihaz Geliştirdi: Nefesinizden Anlıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı saatler ve biyoelektrik empedans yöntemiyle çalışan akıllı tartılar, vücuttaki kas ve yağ oranını hızlıca tahmin etmek için sıkça kullanılıyor ancak vücudun tam olarak ne zaman ve ne kadar yağ yaktığını anlık olarak tespit etmek bugüne kadar yalnızca laboratuvar ortamlarında mümkündü.

Device dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, geliştirilen nefes analiz cihazıyla bu durumu tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

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Vücudun Ne Zaman Yağ Yaktığını Ölçen Taşınabilir Bir Cihaz Geliştirdi: Nefesinizden Anlıyor!
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Vücudun yağ yaktığını anlamanın yeni yolu

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Açlık, diyet veya egzersiz sırasında vücudun enerji üretmek için karbonhidrat yerine yağ depolarını kullanmaya başlaması durumuna ketozis adı veriliyor. Vücut yağı yakıta dönüştürürken yan ürün olarak kanda keton, nefeste ise aseton molekülleri açığa çıkarıyor. Dolayısıyla nefeste yükselen aseton seviyesi, yağ yakımının doğrudan bir göstergesidir.

Geleneksel yöntemlerde nefes asetoni testleri, nem ve nefes alma alışkanlıkları gibi değişkenlerin kontrol edilebildiği hassas laboratuvar ortamlarına bağımlıydı. Andreas Güntner yönetimindeki araştırmacılar, özel bir filtreleme mekanizması ve akıllı telefon uygulaması entegrasyonuyla bu zorlukların üstesinden geldi. Geliştirilen cihaz, ortamdaki fazla nemi ve kirletici maddeleri süzerek yalnızca doğru örneğe odaklanıyor.

Cihaz nasıl çalışıyor?

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Cihazla birlikte çalışan mobil uygulama, ölçümün doğruluğunu artırmada kritik bir rol üstleniyor. Kullanıcı üfleme yaparken uygulanan basıncın çok fazla ya da az olduğunu tespit eden sistem, kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak yönlendiriyor. Böylece nefes örneğinin toplandığı an mükemmel şekilde zamanlanarak, kan testlerine en yakın ve hassas sonuç elde ediliyor.

İnceleme kapsamında 12 katılımcı farklı diyet ve egzersiz senaryolarında test edildi. Cihazdan alınan verilerin geleneksel laboratuvar testleriyle neredeyse birebir örtüştüğü doğrulandı.

Bu tür sık metabolik ölçümler; kilo verme süreçlerinden sporcuların metabolizma optimizasyonuna, hatta son dönemde yaygınlaşan GLP-1 tabanlı zayıflama tedavilerinin etkinliğini izlemeye kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

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