Dileyen herkesin şiir, hikaye, roman gibi eserlerini dijital olarak yayınlayabileceği bir platform olan Wattpad, kendini bir okur - yazar topluluğu olarak tanımlıyor. Ücretsiz olarak pek çok esere de ulaşabileceğiniz bu platformu artık kullanmak istemiyorsanız Wattpad hesabınızı silebilirsiniz. Gelin Wattpad hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır yakından bakalım.

Yazı yazmak zordur, yazdıklarınızı yayınlatmak ise daha da zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için 2007 yılında kurulan Wattpad kendini bir okur - yazar topluluğu olarak tanımlıyor. Wattpad internet sitesi üzerinden dileyen herkes makalelerini, şiirlerini, hikayelerini ve romanlarını ücretsiz bir şekilde dijital olarak yayınlayabiliyor. Okuyucular da internet sitesini ziyaret ederek bu sayısız eserden dilediklerini ücretsiz olarak okuyabiliyor.

Eğer artık Wattpad platformunu kullanmak istemiyorsanız birkaç basit adımda hesabınızı kolayca silebilirsiniz. Wattpad hesabınızı sildiğiniz zaman kayıtlı tüm verileriniz ve yayınlamış olduğunuz eserleriniz de kalıcı olarak silinecektir. Bu nedenle Wattpad hesap silme işlemini yapmadan önce emin olmanızda yarar var. Gelin Wattpad hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır yakından bakalım ve uygulamanız gereken adımları tüm detaylarıyla görelim.

Wattpad hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

Adım #1: Wattpad internet sitesini açın:

Yukarıda verdiğimiz bağlantıyı kullanarak Wattpad internet sitesini açabilirsiniz. Mobil internet tarayıcısından da bu işlemi yapmanız mümkün ancak arayüz yapısı nedeniyle Wattpad hesap silme işlemini masaüstü internet tarayıcınızda çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #2: Wattpad hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Wattpad internet sitesini açtıktan sonra Wattpad hesabınızla ilişkili e-posta adresiniz ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın. Elbette bunun yerine Facebook ya da Google hesabınız üzerinden de giriş yapmanız mümkün.

Adım #3: Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın:

Wattpad hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra karşınıza platformun ana sayfası çıkacak. Üst araç çubuğunda Göz at, Topluluk, Ara, Yaz, Premium’ı Deneyin yazıları ile birlikte sağ üst köşeden kendi profil resminizi göreceksiniz. İşlemi sürdürmek için profil resminize tıklayın.

Adım #4: Açılan menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın:

Wattpad ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan profil resminize tıkladığınız zaman açılan menüde Profilim, Gelen Kutusu, Bildirimler, Kütüphane, Dil, Yardım, Ayarlar, Oturumu Kapat seçeneklerini göreceksiniz. Wattpad hesap silme işlemini sürdürmek için Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Adım #5: Hesabı Kapat butonuna tıklayın:

Ayarlar sayfası üzerinden Wattpad hesabınızla ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Hesap bilgilerinin yanı sıra bildirim ayarlarınızı ve sessize alınan hesapları da düzenleyebilirsiniz. Wattpad hesap silme işlemini tam olarak başlatmak için profil resminizin altında bulunan Hesabı Kapat butonuna tıklayın.

Adım #6: Hesabı silme nedeninizi seçin ve yazın:

Tüm platformlar ve internet siteleri gibi Wattpad de bir kullanıcısını neden kaybettiğini merak ediyor ve şu seçeneklerden birini seçmenizi istiyor;

Kullanıcı adımı değiştirmek istiyorum

E-posta adresimi değiştirmek istiyorum

Wattpad'den çok sayıda e-posta alıyorum

Hesabım ile ilgili bir sorun var

Diğer

Wattpad bir okur - yazar topluluğu olduğu için yalnızca ayrılma nedeninizi seçmeniz yeterli değil. Wattpad deneyiminin nasıl daha iyi olacağına dair birkaç satır yazı yazmanız isteniyor. Ayrılma nedeninizi seçmeden ve kısa da olsa yazı yazmadan silme işlemini sürdüremiyorsunuz.

Adım #7: 'Evet, eminim. Lütfen hesabımı kapatın' kutucuğunu onaylayın:

Wattpad hesabınızı silme nedeninizi seçtikten ve konu hakkında birkaç satır yazdıktan sonra Evet, eminim. Lütfen hesabımı kapatın. yazısının yanında bulunan kutucuğu onaylamanız gerekiyor. Onay olmadan silme işlemini sürdüremezsiniz.

Adım #8: Şifrenizi yeniden girin:

Wattpad hesap silme işlemi sonrası tüm verilerinizin kalıcı olarak silinmesi nedeniyle platform bu işlemi onaylamak için hesap şifrenizi bir kez daha girmenizi istiyor. Wattpad hesap şifrenizi girmeden silme işlemini sürdüremezsiniz.

Adım #9: Hesabı Kapat yazısına tıklayın:

Wattpad hesabınızı silme nedeninizi seçtikten, konu hakkında birkaç satır yazdıktan, Evet, eminim. Lütfen hesabımı kapatın. kutucuğunu onayladıktan ve Wattpad hesap şifrenizi girdikten sonra Hesabı Kapat yazısına tıklayarak Wattpad hesap silme işlemini tamamlayın.

Adım #10: Wattpad hesabınız kalıcı olarak silindi:

Yukarıdaki tüm adımları uyguladıysanız artık Wattpad hesabınız kalıcı olarak silinmiştir. Platformda size ait olan tüm veriler, yayınladıklarınız, yorumlarınız ve diğer her şey kalıcı olarak silinecektir. Ancak bazı arama motorlarında hala Wattpad hesabınıza dair bilgiler görebilirsiniz.

Wattpad hesabınızı sildikten sonra ne oluyor?

Wattpad hesabınızı sildikten sonra hesabınıza ait olan www.wattpad.com/user/kullanıcıadınız adresi artık geçersiz hale gelecek. Kullanıcı adınız, yorumlarınız, hikayeleriniz, genel ve özel mesajlarınız, okuma listeleriniz ve kitaplığınız silinecek. Wattpad hesabınızı sildikten sonra kullanıcı adınızı da kaybedersiniz ve bir daha aynı kullanıcı adını alamazsınız.

Wattpad hesap silme işlemi gerekli mi?

Wattpad hesabını kalıcı olarak silmek elbette kullanıcının kendi vermesi gereken bir karar ancak gerekli mi derseniz, hayır değil. Çünkü Wattpad hesabınızla ilgili sizi rahatsız eden pek çok detayı ayarlar sayfası üzerinden düzenlemeniz mümkün. Örneğin çok fazla bildirim ya da e-posta aldığınızı düşünüyorsanız ayarlar sayfası üzerinden bunu düzenlemeniz mümkün.

Wattpad hesabınızı çok fazla kullanmadığınız için kapatmak istiyorsanız bu da gerekli değil çünkü platform tamamen ücretsiz ve kullanmadığınız zaman herhangi bir kaybınız olmuyor. Aksine eğer yayınlamış olduğunuz eserleriniz varsa bunlar devamlı yayında olduğu için hiç tanımadığınız sayısız kişiye ulaşmış oluyorsunuz.

Wattpad hesabınızı kapatmanızın nedeni yayınlamış olduğunuz hikayeler ya da yaptığınız yorumlarsa bunun için de hesap silme işlemi zorunlu değil. Yayınlamış olduğunuz hikayeleri tek tek silebilir ya da sizi rahatsız eden noktalar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Aynı şekilde farklı eserlere yaptığınız yorumları da dilediğiniz gibi silmeniz mümkün.

İsteyen herkesin eserlerini ücretsiz bir şekilde dijital olarak yayınlayabileceği Wattpad hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Wattpad Destek ile iletişime geçerek konu hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Wattpad kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.