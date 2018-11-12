9 Kasım Cuma günü yayınladığımız Tek Soruluk Dev Anket serisinin son bölümünde, takipçi ve okuyucularımıza Türkiye’nin en iyi internet servis sağlayıcılarını seçmeleri için bir soru yöneltmiştik. Her pazartesi olduğu gibi, bugün de anket sonuçlarımız ve analizimizle karşınızdayız. Gelin hangi firmanın ne kadar oy aldığına hep birlikte bakalım.

Ülkemizin altyapı açısından en geniş ağa sahip internet servis sağlayıcısı Türk Telekom. 2005 yılından öncesinde bir devlet kuruluşu olan Türk Telekom’un bu üstünlüğü, Türkiye sınırları içerisinde altyapı konusunda ilk adımları atan kuruluş olmasından kaynaklanıyor. Firma günümüzde, aslında pazarda rakip konumda olduğu şirketlere altyapı hizmeti de sağlıyor. Pek çok farklı sağlayıcı, tüketiciye ulaşmak için Türk Telekom altyapısını kullanmak zorunda.

Diğer firmaların, genellikle fiber ağlarda ve mobil ağlarda özgün altyapılarını kullandıklarını görüyoruz. Ülkemizdeki fiber kablo altyapısında da Turkcell Superonline ön plana çıkıyor. Turkcell’in de tıpkı Türk Telekom gibi, fiber altyapısını aslında pazarda rakip olduğu bazı şirketlere kiraladığını görüyoruz.

Söz konusu altyapı kiralama anlaşmaları, ülkemizdeki internet kullanıcılarının deneyimine etki etse de doğrudan bir ilişki söz konusu değil. Herhangi bir kullanıcı, doğrudan faturayı ödediği firma aracılığıyla deneyimi satın alıyor. Bu deneyim; müşteri ilişkileri, abonesi olunan internet paketi ve teknik hizmetleri içeren bir bütün. Aynı sokakta bulunan iki kullanıcının -altyapıları aynı şirkete ait olmasına rağmen- farklı standartlara sahip deneyimler elde etmesinin temel nedeni de tam olarak bu.

Şöyle bir toparlayacak olursak, müşterilerin elde ettikleri deneyimi ne kadar kaliteli gördükleri konusu çok önemli. Bu nedenle Tek Soruluk Dev Anket son bölümünde bu konuyu ele aldık.

Takipçi ve okuyucularımıza “Sizce Türkiye’nin en iyi internet servis sağlayıcısı hangisi?” sorusuna toplamda 20.373 kişi oy verdi. Yanıtlar, firmalar arasında şu yüzdelik dilimlerle paylaşıldı:

Turkcell Superonline: %39

%39 Turknet: %22

%22 Türk Telekom TTNET: %18

%18 Turksat (Kablo Net & Uydu Net): %14

%14 Vodafone Net: %3

%3 Millenicom: %3

%3 D-Smart İnternet: %1

%1 Digiturk İnternet: %1

Sonuç analizi: Tüketici deneyimi veya müşteri memnuniyetinin altyapı sahibi şirketle ilgisi yok

Ankete katılım sağlayan okuyucu ve takipçilerimizin %39’u, Turkcell Superonline’ı “en iyi internet servis sağlayıcısı” olarak seçmeleri, bize giriş kısmında da bahsettiğimiz şeyleri kanıtlar nitelikte. Zira ADSL -yani bakır kablolu- altyapı konusunda Türk Telekom ile ortaklık kuran Superonline, oylamada altyapı sahibini geride bırakıyor. Fiber altyapı konusunda şirketin kendi ağlarına sahip olması da bu konuda bir avantaj sağlamış gibi görünüyor.

En çok oyu alan, %22’lik dilime sahip Turknet ise bakır kablolu iletişim konusunda yine ağırlıklı olarak Türk Telekom ile çalışıyor. Firma tıpkı Supeonline gibi kendi fiber altyapısına sahip. Son dönemde ön plana çıkan AKN’siz paketleri ise kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Türk Telekom ise TTNET hizmetiyle oyların %18’ini alabildi. Firmanın altyapı açısından baskın durumda olmasına karşın, bunu müşteri deneyimine homojen bir şekilde yansıtamadığı görülüyor. Dördüncü sırada ise özgün altyapı anlayışıyla ön plana çıkan Türksat var. Firmanın Uydu Net ve Kablo Net hizmetleri, bakır ve fiber altyapılara en büyük alternatif olarak göze çarpıyor.

Vodafone Net, Millenicom, D-Smart ve Digiturk ise altyapı konusunda ülkemizdeki diğer şirketlere bağlı durumda olan firmalar. Bu şirketlerden hizmet alma yönünde bir talebiniz olursa, firma sizin için kapınıza kadar gelen altyapıyı kiralayarak hizmet veriyor. Henüz Türkiye’de çok yaygın olmamalarından dolayı, toplamda oyların %8’ini alabildiler.

16 Kasım 2018 Cuma gününde, yeni bir Tek Soruluk Dev Anket bölümünde görüşmek üzere.

Daha önce düzenlediğimiz anket sonuçlarına, aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz: