Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni bir gizlilik özelliği daha eklendi. Bu özellik sayesinde çevrim içi olduğunuzu diğer insanlardan saklayabileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a profil fotoğrafı ve durum gibi bilgileri daha fazla gizleyebilmek için "Şunlar Hariç Kişilerim" seçeneği eklenmişti. Sızıntılara göre platform yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışarak kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve özelleştirme seçenekleri sunmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Sızan WhatsApp iOS uygulaması ekran görüntüsüne göre anlık mesajlaşma platformu, kullanıcılarına çevrim içi durumlarını gizleme özelliğini sunabilir.

WhatsApp çevrim içi durumunu gizleme özelliği ile hayalet gibi mesajlaşabileceksiniz

WhatsApp, uzun zamandır kullanıcılarına son görülmelerini gizleme seçeneği sunuyordu. Bu özellik birilerine görünmek istemeyip daha fazla gizlilik isteyen insanlar için yeterli değildi. Platforma yeni ekleneceği düşünülen özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrim içi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerinden kurtulabilecek.

Henüz beta sürümüne dahi gelmeyen, şimdilik sızıntıdan ibaret olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Peki sizler WhatsApp'ın gizlilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi gizlilik özellikleri platforma eklenmeli?