WhatsApp'a Eşinizle Dostunuzla Aranızın Bozulmamasını Sağlayacak Yeni Bir Özellik Geliyor

WhatsApp'a yakında gelecek yeni bir güncellemeyle birlikte yaklaşan doğum günlerini görebilme özelliği geliyor.

Kimsenin doğum gününü hatırlayamayan biriyseniz bu WhatsApp özelliği âdeta hayatınızı kurtaracak.

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook günlerini aratmayacak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp'ta doğum günü yaklaşanlar görülebilecek

Aslında her şey, bazı ülkelerdeki yaş doğrulama yasaları yüzünden WhatsApp’ın kullanıcılardan doğum yılı istemesiyle başladı.

"E madem elimizde bu veriler var, neden güzel bir işe yaramasın?" diyen platform, yeni bir özellik test etmeye başladı. Artık rehberinizdeki birinin doğum günü geldiğinde, uygulama içinde ufak bir hatırlatıcı göreceksiniz.

Peki ya gizlilik tarafı?

Elbette listenizdeki kişilerin doğum gününü görebilmeniz için o kişinin doğum tarihini WhatsApp ile paylaşmış olması gerekiyor. Ayrıca doğum tarihleri belli başlı gizlilik ayarlarıyla düzenlenebilecek.