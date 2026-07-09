Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Eşinizle Dostunuzla Aranızın Bozulmamasını Sağlayacak Yeni Bir Özellik Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp'a yakında gelecek yeni bir güncellemeyle birlikte yaklaşan doğum günlerini görebilme özelliği geliyor.

WhatsApp'a Eşinizle Dostunuzla Aranızın Bozulmamasını Sağlayacak Yeni Bir Özellik Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kimsenin doğum gününü hatırlayamayan biriyseniz bu WhatsApp özelliği âdeta hayatınızı kurtaracak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook günlerini aratmayacak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a Eşinizle Dostunuzla Aranızın Bozulmamasını Sağlayacak Yeni Bir Özellik Geliyor
2

WhatsApp'ta doğum günü yaklaşanlar görülebilecek

2

Aslında her şey, bazı ülkelerdeki yaş doğrulama yasaları yüzünden WhatsApp’ın kullanıcılardan doğum yılı istemesiyle başladı.

"E madem elimizde bu veriler var, neden güzel bir işe yaramasın?" diyen platform, yeni bir özellik test etmeye başladı. Artık rehberinizdeki birinin doğum günü geldiğinde, uygulama içinde ufak bir hatırlatıcı göreceksiniz.

Peki ya gizlilik tarafı?

Elbette listenizdeki kişilerin doğum gününü görebilmeniz için o kişinin doğum tarihini WhatsApp ile paylaşmış olması gerekiyor. Ayrıca doğum tarihleri belli başlı gizlilik ayarlarıyla düzenlenebilecek.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

WhatsApp'ta "Çevrim İçi" Yazısı Tarih Oluyor: Artık Çevrim İçi Olan Kişilerde Yeşil Bir Nokta Bulunacak!

WhatsApp'ta "Çevrim İçi" Yazısı Tarih Oluyor: Artık Çevrim İçi Olan Kişilerde Yeşil Bir Nokta Bulunacak!

HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com