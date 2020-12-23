WhatsApp'ın 2021 yılında destek vereceği modellerle ilgili kafa karışıklıkları, uygulamanın destek sayfasındaki bilgiler sayesinde giderildi. WhatsApp'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2020 yılında WhatsApp çalıştırabilen her iPhone, 2021 yılında da çalıştırabilecek.

Her yıl aralık ayında WhatsApp, destek vermeyi keseceği akıllı telefonlarını gösteren resmi bir açıklama yapıyor. O yıl sona erip yeni yıl başladığında da işletim sistemi açısından eski olan telefonlar, WhatsApp'tan mahrum kalıyorlar. Bu yıl da benzer bir durum olacak. Ancak bu konuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialar, özellikle de eski model telefon kullanıcılarının kafasını karıştırmıştı. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Ortaya atılan iddialar, özellikle de iPhone kullanıcılarını tedirgin etmişti. Zira iddialara göre WhatsApp, 1 Ocak 2021 itibarıyla iOS 9'a verdiği desteği kesecekti. Ancak iPhone 4S ve sonrası kimi modellerde hala iOS 9 kullanılıyor olması, tüketicilerin kafasını karıştırmıştı. WhatsApp'ın destek sayfası ise tüm kafa karışıklıklarını gidermeye yetti.

WhatsApp'ı 2020'de çalıştıran her iPhone, 2021'de de çalıştıracak

WhatsApp geliştiricileri, 2019 yılının sonunda konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğimiz haberimizde detaylarına ulaşabileceğiniz açıklamada, WhatsApp'ın 1 Şubat 2020 itibarıyla iOS 8 ve altı sürümlere destek vermeyeceği ifade ediliyordu. Yani iOS 9 ve üzeri işletim sistemine sahip olan iPhone modellerinin tümü, 2020 yılında WhatsApp kullanacaklardı. WhatsApp'ın destek sayfasında yer alan bilgiler, 2020 yılında WhatsApp çalıştıran her iPhone'un, 2021'de de çalıştırmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre WhatsApp, iOS 9 ile daha güncel sürümlerle, Android 4.0.3 ile üzeri sürümlerdeki telefonlarda kullanılabiliyor. Ayrıca KaiOS 2.5.1 ve üzeri sürümler de bu uygulamayı çalıştırmaya devam edecekler. Yani bugün piyasayada bulunabilen hem Android hem de iPhone'lar, 2021 yılında da WhatsApp çalıştırmaya devam edecekler.

İşte WhatsApp'ın destek sayfasında yer alan o bilgiler