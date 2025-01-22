Meta, WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını Instagram ve Facebook ile entegre edebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Meta, WhatsApp hesaplarını Instagram ve Facebook ile bağlamanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Meta, kullanıcıların bu entegrasyonu kullanarak hesaplar arası geçişleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Meta, kullanıcıların WhatsApp hesaplarını Hesaplar Merkezi'ne ekleyerek Instagram ve Facebook ile bağlantılı bir şekilde yönetebileceklerini açıkladı.

Meta'nın yeni özelliği ile tüm hesaplarda hikaye paylaşılabilecek

Meta'nın yeni özelliği WhatsApp durumlarını aynı anda Instagram ve Facebook'a Hikaye olarak paylaşmaya imkan tanıyacak. Böylece, kullanıcıların aynı içerikleri birden fazla kez paylaşmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca, Meta'nın "Tekli Giriş" özelliği ile, birden fazla uygulamaya aynı hesap bilgileriyle giriş yapabilme imkanı da sunulacak.

WhatsApp hesabının Hesaplar Merkezi'ne bağlanması, kullanıcılar için "isteğe bağlı" olacak ve varsayılan ayar olarak kapalı kalacak. Meta, bu entegrasyon sayesinde WhatsApp mesajları ve aramalarının uçtan uca şifreli kalacağını vurguluyor. Şirket ayrıca, Hesaplar Merkezi'ne avatar yönetimi ve Meta AI çıkartmalarının entegrasyonu gibi yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

Entegrasyonun dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandığı ancak tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç ay sürebileceği belirtiliyor. WhatsApp kullanıcıları, ayarlar kısmında bu entegrasyon seçeneğini bulabilecek ve Meta'nın diğer uygulamaları arasında işlem yapabilecek.