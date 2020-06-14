WhatsApp’ta GIF Nasıl Gönderilir?

Dünya'nın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, kullanıcılarına çeşitli özellikler sunuyor. Bize sunduğu bu özelliklerden biri de GIF gönderme. Bu yazımızda sizin için GIF nedir, WhatsApp’ta GIF nasıl yapılır ve gönderilir gibi soruları yanıtladık.

Kullanıcı sayısı gün geçtikçe daha da artan ve en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, standart mesajlaşma servisinin yerine geçti. Günümüzde haberleşmenin çoğunu WhatsApp uygulamasının üzerinden halleder duruma geldik. WhatsApp uygulamasının popülerliği arttıkça, uygulamaya eklenen özelliklerin sayıları da bir o kadar arttı.

WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda GIF gönderme özelliğine kavuşmuştu. Biz de bu yazıda hem iPhone hem de Android telefonlarda Whatsapp üzerinden nasıl GIF gönderileceğini, nasıl GIF yapılacağını anlatıyoruz.

GIF nedir?

Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Format'ın kısaltması olan GIF, bir tür sayısal resim saklama biçimidir. JPEG ile birlikte bilgisayar dünyasında kullanılan en yaygın resim saklama biçimlerinden biridir. GIF’ler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

WhatsApp’ta GIF gönderme nasıl yapılır?

Android:

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin.

WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin. Adım #2: Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan emoji simgesine tıklayın.

Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan emoji simgesine tıklayın. Adım #3: Ekranın alt kısmında yer alan GIF yazısına dokunarak GIF sekmesini açın.

Ekranın alt kısmında yer alan GIF yazısına dokunarak GIF sekmesini açın. Adım #4: Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz.

Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz. Adım #5: Soldaki arama imlecinden istediğiniz GIF’i aratabilirsiniz.

iPhone (iOS):

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin.

WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin. Adım #2: Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan + simgesine dokunun.

Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan + simgesine dokunun. Adım #3: “Fotoğraf ve Video Galerisi” seçeneğini seçin.

“Fotoğraf ve Video Galerisi” seçeneğini seçin. Adım #4: Ekranın sol alt köşesinde yer alan GIF yazısına dokunun ve GIF sekmesini açın.

Ekranın sol alt köşesinde yer alan GIF yazısına dokunun ve GIF sekmesini açın. Adım #5: Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz.

Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz. Adım #6: Yukarıdaki arama kutucuğundan istediğiniz GIF’i aratabilirsiniz.

Android’de WhatsApp’tan GIF gönderme:

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin.

WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra mesaj atmak istediğiniz kişiyi seçerek sohbet ekranına girin.

Adım #2: Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan emoji simgesine tıklayın.

Mesaj yazma bölümünün hemen sol kısmında yer alan gülücük sembolüne dokunarak emoji, GIF ve sticker gönderme ekranını açın.

Adım #3: Ekranın alt kısmında yer alan GIF yazısına dokunarak GIF sekmesini açın.

Ekranın alt kısmında çıkan bölümde emoji, GIF ve sticker sembollerini göreceksiniz. Ortadaki GIF yazısına dokunarak GIF sekmesini açın. Eğer emoji veya sticker göndermek istiyorsanız da bu adımları uygulayabilirsiniz.

Adım #4: Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz.

Açılan ekranda, genellikle o anda neler popüler, neler daha çok aratılıp gönderilmişse ona ait GIF’ler gözükecektir. Ayrıca bu sekme açılınca ilk çıkan GIF’ler zamanla değişir.

Adım #5: Soldaki arama imlecinden istediğiniz GIF’i aratabilirsiniz.

Eğer GIF’ler sekmesini açtığınızda karşınıza ilginizi çeken veya atmak istediğiniz tarzda bir GIF çıkmazsa endişelenmeyin. Çünkü çözümü çok basit. Soldaki arama imlecine dokunarak dilediğiniz duyguyu, nesneyi, canlıyı veya durumu aratabilirsiniz.

iPhone’da WhatsApp’tan GIF gönderme:

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın ve mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin.

WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra mesaj atmak istediğiniz kişiyi seçerek sohbet ekranına girin.

Adım #2: Mesaj yazma bölümünün solunda bulunan + simgesine dokunun.

Mesaj yazma bölümünün hemen sol kısmında yer alan + sembolüne dokunun.

Adım #3: “Fotoğraf ve Video Galerisi” seçeneğini seçin.

İkinci seçenek olan “Fotoğraf ve Video Galerisi”ni seçin.

Adım #4: Ekranın sol alt köşesinde yer alan GIF yazısına dokunun ve GIF sekmesini açın.

Sol alt köşede büyüteç imlecinin yanındaki GIF yazısına dokunarak GIF sekmesini açın.

Adım #5: Ekranda çıkan GIF’lerden dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz.

Açılan ekranda, genellikle o anda neler popüler, neler daha çok aratılıp gönderilmişse ona ait GIF’ler gözükecektir. Ayrıca bu sekme açılınca ilk çıkan GIF’ler zamanla değişir.

Adım #6: Yukarıdaki arama kutucuğundan istediğiniz GIF’i aratabilirsiniz.

Eğer GIF’ler sekmesini açtığınızda karşınıza ilginizi çeken veya atmak istediğiniz tarzda bir GIF çıkmazsa endişelenmeyin. Çünkü çözümü çok basit. Soldaki arama imlecine dokunarak dilediğiniz duyguyu, nesneyi, canlıyı veya durumu aratabilirsiniz.

Whatsapp’ta GIF nasıl yapılır?

Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın.

WhatsApp uygulamasını açın. Adım #2: Herhangi bir mesaj ekranını açın.

Herhangi bir mesaj ekranını açın. Adım #3: Klavyenin sağ tarafında bulunan kamera butonuna dokunarak kamerayı açın.

Klavyenin sağ tarafında bulunan kamera butonuna dokunarak kamerayı açın. Adım #4: İstediğiniz uzunlukta bir video kaydedin.

İstediğiniz uzunlukta bir video kaydedin. Adım #5: Tabii ki bir GIF oluşturmaya yetecek uzunlukta olmasına dikkat etmelisiniz.

Tabii ki bir GIF oluşturmaya yetecek uzunlukta olmasına dikkat etmelisiniz. Adım #6: Videonuzu çekmeyi bitirdikten sonra gönderim ekranında karşınıza çıkan GIF ve video seçenekleri göreceksiniz.

Videonuzu çekmeyi bitirdikten sonra gönderim ekranında karşınıza çıkan GIF ve video seçenekleri göreceksiniz. Adım #7: GIF seçeneğini seçin.

GIF seçeneğini seçin. Adım #8: Gönder tuşuna dokunduğunuzda, çektiğiniz video bir GIF olarak alıcıya iletilecektir.

Gönder tuşuna dokunduğunuzda, çektiğiniz video bir GIF olarak alıcıya iletilecektir. Adım #9: İsterseniz gönderdiğiniz GIF’i indirip akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz.

WhatsApp’ta GIF yapmak GIF göndermek kadar kolaydır. Sadece tek yapmamız gereken birkaç basit adımı takip etmek. Üstelik herhangi bir ek uygulama kullanmadan GIF yapabilirsiniz.

iPhone ve Android akıllı telefonlarda WhatsApp’ta GIF nasıl gönderilir konu başlığı altındaki içeriğimizi burada noktalıyoruz. Buna benzer birçok telefon, oyun, dizi ve film listesinden haberdar olmak ve kaçırmamak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.