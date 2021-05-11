WhatsApp, 15 Mayıs'ta hiçbir kullanıcının hesabını silmeyeceğini açıkladı açıklamasına ancak uygulamayı birkaç hafta içinde adeta kullanılamaz hale getirerek kullanıcıları sözleşmeyi onaylamakla başka bir mesajlaşma uygulamasına geçmek arasında bırakacak gibi görünüyor.

Dünya'nın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu yılın başlarından beri devam eden yeni gizlilik politikası tartışmalarıyla ilgili olarak en son 15 Mayıs tarihini işaret etmişti. Kullanıcılara yeni gizlilik politikalarını kabul etmek için 15 Mayıs tarihine kadar süre tanıyan WhatsApp, bu süre dolduğunda neler olacağını açıkladı.

Detaylara geçmeden önce şu konuyu netleştirelim; 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek. Ancak kullanıcılar, sürekli olarak sözleşme hatırlatması ile karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca belli bir süre sonra sözleşme uyarısı mesajı kalıcı hale gelecek ve sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarının işlevselliği azaltılacak.

WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kullanıcı verilerini silmeyecek ancak uygulamayı kullanılamaz kılacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre sözleşmeyi onaylamamanız halinde sohbet listenize erişemeyeceksiniz ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Ayrıca WhatsApp bildirimleriniz açık olduğu takdirde gelen mesajlara yanıt verebilecek, kaçırdığınız aramalar için geri arama yapabileceksiniz. Birkaç haftalık süre sonunda ise mesaj ve arama alamayacaksınız.

Kısacası WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını ya da verilerini silmeyecek ancak uygulamanın kritik işlevlerini sınırlandırarak kullanıcıları yeni gizlilik sözleşmesini onaylamaya ya da alternatif mesajlaşma uygulamaları aramaya mecbur bırakacak. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların hesaplarını sileceğini açıkladığında alternatif uygulamalara milyonlarca kullanıcı kaybetmişti. Şirketin olası yeni kayıpları nasıl önleyeceğini bekleyip göreceğiz.